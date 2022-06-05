İlk hedef olarak, batarya satış gelirlerinin, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılına dek 970 milyar yene (7,5 milyar dolar) erişmesi hedefleniyor.

Buna göre Panasonic Energy, elektrikli araçlara yönelik batarya üretimini 2028 mali yılına kadar 4 kat artırmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Panasonic 2028 mali yılına kadar elektrikli araç bataryaları üretimini 4'e katlayacak - Son Dakika

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