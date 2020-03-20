Panathinaikos, başantrenör Pitino ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Panathinaikos, başantrenör Pitino ile yollarını ayırdı

7 saat önce

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda ABD'li başantrenör Rick Pitino'nun sözleşmesi feshedildi.

Panathinaikos, başantrenör Pitino ile yollarını ayırdı, System.String[]

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda ABD'li başantrenör Rick Pitino'nun sözleşmesi feshedildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu.

THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Panathinaikos, Yunanistan, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:22 Kaynak: AA

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