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Panathinaikos, başantrenör Pitino ile yollarını ayırdı
7 saat önce
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda ABD'li başantrenör Rick Pitino'nun sözleşmesi feshedildi.
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda ABD'li başantrenör Rick Pitino'nun sözleşmesi feshedildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu.
THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:22 Kaynak: AA
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