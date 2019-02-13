Son Dakika Haberleri: Panathinaikos-Olympiakos Maçı Yarıda Kaldı

Panathinaikos-Olympiakos Maçı Yarıda Kaldı

57 dakika önce

Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmadı.

Panathinaikos-Olympiakos Maçı Yarıda Kaldı, System.String[]
Basketbolda Yunanistan Kupası yarı finalinde Olympiakos, Panathinaikos'a konuk olduğu maçta hakem kararlarını protesto ederek ikinci yarıya çıkmadı.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos Basketbol Takımı, başkent Atina'daki OAKA Arena'da oynanan ve ilk devresi Panathinaikos'un 40-25 üstünlüğüyle sona eren yarı finalde, hakem kararlarından memnun olmadığı gerekçesiyle ikinci yarıda sahaya çıkmama kararı aldı.

Olympiakos Basketbol Takımı Genel Menajeri Christos Stavropoulos, karşılaşmanın ardından Yunanistan basınına yaptığı açıklamada, hakem kararlarından yakınarak, "Midemiz bulandı. Artık bunları kaldıramıyoruz. Yetkililer artık bu konuda bir şeyler yapmalı." ifadesini kullandı.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise rakip takımın aldığı bu kararı eleştirerek "Bunlar planlı yapılan şeyler. Anlaşılan oyuncularına para ödeyemiyor ve havlu atıyorlar. Şimdi de hakemleri beğenmediklerini söylüyorlar. Bu kabul edilemez bir durum. Maçı sahada kazanır ya da kaybedersin." yorumunda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:19 Kaynak: AA

basketbol, Yunanistan, Panathinaikos, Olympiakos, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Survivor'da Adaya Veda Eden Türk İsim Kader Karakaya Oldu Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Olympiakos Benchine Kırmızı İç Çamaşırı Bıraktı

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı Göztepe'nin Başarılı Oyuncusu Andre Castro'dan Benfica'ya Uyarı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Panathinaikos-Olympiakos Maçı Yarıda Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]