Son Dakika Haberleri: Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi
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Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi

35 dakika önce

Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi.

Panathinaikos'ta başantrenörlüğe Pedoulakis getirildi, System.String[]
Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Argyris Pedoulakis getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li Rick Pitino'dan boşalan başantrenörlük görevi için Yunan Pedoulakis ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Daha önce 2012-2014 ve 2016 yıllarında da Panathinaikos'ta görev yapan 55 yaşındaki çalıştırıcı, takımıyla bir lig ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:51 Kaynak: AA
basketbol, Yunanistan, Panathinaikos, Spor
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