Panathinaikos'ta Pitino'nun sözleşmesi feshedildi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.