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Panathinaikos'ta Pitino'nun sözleşmesi feshedildi
30 dakika önce
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Pitino'nun kontratının karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği duyuruldu. THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos, 28 haftada aldığı 14 galibiyetle 6. sırada bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:27
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