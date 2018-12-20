Panathinaikos'ta Xavi Pascual Dönemi Sona Erdi
8 saat önce
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Panathinaikos Basketbol Takımı'nda başantrenör Xavi Pascual'ın görevine son verildi.
THY Avrupa
Ligi'nde mücadele eden Yunanistan
'ın Panathinaikos
Basketbol Takımı'nda başantrenör Xavi
Pascual'ın görevine son verildi.
Panathinaikos Kulübünden yapılan açıklamada, İspanyol başantrenör Pascual ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Pascual, Barcelona
'dan ayrıldıktan sonra 2016'da başına geçtiği Panathinaikos ile Yunanistan liginde iki şampiyonluk yaşadı.
THY Avrupa Ligi'nde son olarak İspanya
ekibi Real Madrid
'e 89-68 yenilen Panathinaikos, 13 haftada aldığı 6 galibiyet, 7 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:09 Kaynak: AA
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