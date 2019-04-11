Son Dakika Haberleri: Panayır'a Kapalı Pazar Yeri

Panayır'a Kapalı Pazar Yeri

30 dakika önce

İlçede kurulan bütün pazarlara konfor getirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Panayır Pazar Alanı açılış için gün sayıyor.

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İlçede kurulan bütün pazarlara konfor getirmeyi hedefleyen Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen Panayır Pazar Alanı açılış için gün sayıyor. Toplam 5 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen pazar yerinden 200 pazarcı esnafı faydalanacak.

Sokak alışverişi kültürünün vazgeçilmez merkezlerinden pazarları daha modern hale getirmek için çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Panayır Mahallesi'ndeki mevcut pazar alanını kapalı hale getirdi. Pazar alanının çatı kaplaması tamamlanırken, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarında ise sona gelindi. Pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışmasına, vatandaşların ise hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesine imkan sağlayacak olan pazar yerinin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak. Zabıta birimi, çay ocağı, lavabo, tuvalet gibi birimlerin de yer alacağı Panayır Pazar Alanı, alışverişe konfor getirecek.

Pazar yerlerini daha modern hale getirmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda alışverişler yapması, pazarcı esnafımızın da modern bir yerde hizmet vermesi için kapalı pazar yerleri inşa ediyoruz. Panayır Mahallesi'nde salı günleri kurulan mevcut pazar yerinin üstünü kapatarak modern hale dönüştürüyoruz. Yapmış olduğumuz her pazar yerinin farklı bir mimarisi var. Modern mimariyi uyguladığımız pazar alanlarımız vatandaşlarımıza ve esnafımıza kullanım kolaylığı getiriyor" dedi.

Panayır Pazar Alanı'nda yaklaşık 200 pazarcı esnafının tezgah açacağını belirten Dündar, "Pazarcılarımız, rahat bir çalışma ortamına kavuşurken, vatandaşlarımız da olumsuz hava şartlarından etkilenmeden rahatlıkla alışverişlerini yapabilecek. Panayır Kapalı Pazar Alanı, bütün ihtiyaçların düşünüldüğü güzel bir mekan olarak bölge halkına hizmet verecek" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:24 Kaynak: İHA
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