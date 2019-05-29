Son Dakika Haberleri: Panç'tan uyuşturucu kullanımı uyarısı
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Panç'tan uyuşturucu kullanımı uyarısı

1 saat önce

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Selim Panç, Büyükşehir Meclis toplantısında söz alarak bir gencin uyuşturucu kullanımından ölmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Panç'tan uyuşturucu kullanımı uyarısı, System.String[]
CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Selim Panç, Büyükşehir Meclis toplantısında söz alarak bir gencin uyuşturucu kullanımından ölmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde Ayvalık' ta uyuşturucudan bir gencin ölümünün gündeme gelmesi üzerine söz alan Belediye Meclis üyesi Dr .Selim Panç, madde ve uyuşturucu kullanımının gençler arasında hızla yayıldığını ve ölümlerin olduğunu belirterek Sağlık Komisyonu olarak bu konuda çalışma yapmak, Balıkesir'in durumunu ortaya koyarak uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesi, bu durumda olanların tedavi edilmesi,sosyal,psikolojik her türlü desteğin yapılması, ve madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele bir merkezin de kurulmasına yönelik çalışma yapmasına yönelik meclisten komisyona yetki verilmesini teklif etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi de oy birliği ile bu konuda çalışma yapmak üzere komisyona tam yetki verdi. Dr. Panç toplumun kanayan yarası olan bu konuda komisyon üyeleri ile beraber sorunun boyutlarını ortaya koyarak ve çözüm önerileri üreterek meclise rapor sunacağını belirtti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:23 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Selim, Balıkesir, Politika
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