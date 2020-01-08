Pancar alımında son 20 yılın rekoru kırıldı

Malatya Şeker Fabrikası'nda pancar alımı tamamlanırken, kalite ve üretim bakımından son 20 yılın rekorunun kırıldığı bildirildi.



Türkiye Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nın 2019-2020 dönemi için 13 Eylül tarihinde başlayan pancar alım kampanyasının yaklaşık 4 aylık sürecin ardından tamamlandığını ifade etti. Fabrikada bu yıl 403 bin ton pancarın işlenmesiyle 53 bin ton şeker üretildiğini belirten Şube Başkanı Murat, "Ayrıca, kampanya süresince 17 bin ton melas, 126 bin ton yaş küspe elde edildi" dedi.



20 yılın rekoru kırıldı



4 ay süren şeker pancarı alım ve üretim kampanyasında kalite ve üretim bakımından son 20 yılın rekorunun kırıldığını kaydeden Murat, "Fabrikada yapılan otomasyon ve modernizasyon sayesinde Avrupa ve Dünya standartlarında şeker üretimi gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı. Şimdiden 2020 yılının üretim ve kampanya hazırlığına başlandıklarını da ifade eden Murat, "Bu yıl 550 bin ton pancar kotamız var. Kotayı şimdiden doldurduk" şeklinde konuştu.



Geçici işçiler sorunu



Türk Şeker'in Türkiye genelinde bin 500 eleman alım ilanı verdiğini hatırlatan Murat, 20 yıl çalışan işçilere kadro verilmesi taraftarı olduğunu belirterek, "Biz eleman alımına karşı değiliz ancak Türkiye genelinde bin 400 geçici işçi var. Bu işçilere kadro verilmesini bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA