Pancar bedelleri 40 gün önce ödenmeye başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pancar bedelleri 40 gün önce ödenmeye başlandı - Son Dakika

Pancar bedelleri 40 gün önce ödenmeye başlandı

6 saat önce

Malatya Şeker Fabrikası tarafından pancar bedelleri 40 gün önceden ödenmeye başladı.

Pancar bedelleri 40 gün önce ödenmeye başlandı, System.String[]

Malatya Şeker Fabrikası tarafından pancar bedelleri 40 gün önceden ödenmeye başladı.


Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, yaptığı açıklamada, deprem bölgesi olan Malatya'da pancar bedellerinin bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirtip,


"Hükümetimizin aldığı karar gereği, 2019 yılı pancar bedellerini ödemeye 40 gün öncede yani 3 Şubat itibari ile başladık. Herhangi bir başvuru almıyoruz. Ödemeler i çiftçilerimizin hesabına otomatik olarak geçti" ifadelerini kullandı.


Malatya Şeker Fabrikası olarak bin 440 çiftçiye 61 milyon 195 bin TL ödeme yapacaklarını söyleyen Altun, "Malatya Şeker Fabrikası tarafından 2019-2020 kampanya döneminde üreticiden satın alınan 412 bin ton pancar karşılığında 121 milyon TL bedel tahakkuk ettirildi. Bu bedelin 60 milyon TL'nin yıl içerisinde üreticilere avans olarak ödendi. 61 milyon TL tutarındaki bakiye pancar bedellerinin ödenmesine ise Elazığ'ın Sivrice İlçe merkezli 24 Ocak'ta meydana gelen deprem nedeniyle 40 gün önceden başlandı" dedi. - MALATYA

Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öldürülen kardeşinin katiline hakaret ettiği gerekçesiyle bin 740 lira para cezası aldı
Emniyet, tartışma konusu olan bekçi maaşlarının ne kadar olduğunu açıkladı Hurdaya ayrılan araçla trafiğe çıkmanın bedeli ağır oldu Depremin ardından çıkan 'Kemal Sunal'ın evi yıkıldı' haberlerine Sunal ailesinden yalanlama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:51:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pancar bedelleri 40 gün önce ödenmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]