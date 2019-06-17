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Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu

57 dakika önce

Üye sayısı 45 bin 812 olan Sınırlı Sorumlu Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yapılan olağan kongreyle yönetim seçimi yapıldı.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu, System.String[]
Üye sayısı 45 bin 812 olan Sınırlı Sorumlu Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yapılan olağan kongreyle yönetim seçimi yapıldı.
Kongrenin gerçekleştirileceği Merkez Stadyumu çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Kongreye katılmak için arama noktalarından geçen kooperatif üyelerinin üzerilerinden çıkan çakmak ve meyve çakılarına polis el koyarak alana sokulmasına izin vermedi.
Merkez Spor Salonu önüne kurulan stantlardan giriş kartlarını alan üyeler ardından kongrenin yapılacağı stada tekrar polis kontrolünden geçirilerek alındı.

Stadyumunda yapılan kongrede divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üye sayısı 45 bin 812 olan Sınırlı Sorumlu Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde olağan kongreyle yönetim seçimi yapıldı.

Seçimde, mevcut başkan Galip Doğançay ile Cemal Albayrak'ın listeleri yarıştı.

Oy kullanan 7 bin 640 kişiden, 3 bin 914'nün oyunu alan Cemal Albayrak başkanlığa seçilirken, eski başkan Galip Doğançay'ın listesi ise 3 bin 546 oy aldı.
Albayrak başkanlığındaki yönetim kurulu Hıdır Güzel, Barış Güntürk, Oktay Efe ve Bülent Dumlu'dan oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33 Kaynak: AA
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