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Pancar Kooperatifi'nden çiftçilere ziyaret

37 dakika önce

Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri çiftçileri ziyaret etti.

Pancar Kooperatifi'nden çiftçilere ziyaret, System.String[]

Dinar Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri çiftçileri ziyaret etti.


Farklı mahalle ve köylerde gerçekleştirilen ziyaretlere, Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysel Topçu, Kooperatif Müdürü Ramazan Özmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dinar Pancar Koop'un 62 bin üyesiyle çok büyük bir aile olduğunu, bu bağlamda çiftçilerin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Ziyaretler kapsamında çiftçilerle patates ve soğan ekimi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Nuri Öztürk, Dinar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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