"Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı"
2 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı. 2018-2019 pazarlama yılında yurt içi tüketim amacıyla 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:15
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış Talihsiz koca, karısının söylediklerine dayanamayıp kalp krizi geçirdi