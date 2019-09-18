Son Dakika Haberleri: "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı"
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"Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı"

2 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı. 2018-2019 pazarlama yılında yurt içi tüketim amacıyla 2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı." dedi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:15 
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