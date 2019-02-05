Pancar Şekeri Üreticileri Derneği Kuruldu
1 saat önce
Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirme süreci sonrasında sektörün temsil noktasındaki oluşan boşluğu doldurmak ve sektörün sorunlarını dile getirip birlikte çözüm bulmak adına 2019 yılı Şubat ayının ilk haftasında Ankara'da Pancar Şekeri Üreticileri Derneği kurularak hizmete başladı.
Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirme süreci sonrasında sektörün temsil noktasındaki oluşan boşluğu doldurmak ve sektörün sorunlarını dile getirip birlikte çözüm bulmak adına 2019 yılı Şubat ayının ilk haftasında Ankara
'da Pancar Şekeri Üreticileri Derneği kurularak hizmete başladı.
Pancar Şekeri Üreticileri Derneği yönetimine, Kayseri
Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
Dernek Başkanı seçilirken, Derneğin Başkan Yardımcılığı görevine Kırşehir
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Konya Şeker
Fabrikası Genel Müdürü Ali Tuncel, Bor Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Emir Dişli ve Çorum
Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş'in seçildiği belirtildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:58 Kaynak: İHA
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