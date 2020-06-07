Pancar toplarken kayalıklara düştü, 4 kilometre sedyeyle taşındı - Son Dakika

Pancar toplarken kayalıklara düştü, 4 kilometre sedyeyle taşındı

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Selim Dayan (54), ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Selim Dayan (54), ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Dayan, yaklaşık 4 kilometre sedye üzerinde taşındı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ndeki yaylaya dün akşam saatlerinde pancar toplamaya giden 10 çocuk babası Selim Dayan, bir anda dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü. Ayağı kırılan Dayan, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca 112 sağlık ekiplerine haber verildi. SEDYE ÜZERİNDE 4 KİLOMETRE TAŞINDI SEDYE ÜZERİNDE 4 KİLOMETRE TAŞINDI Bölgeye çok sayıda Bölgeye çok sayıda AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin zorlu çalışmaları sonucu Dayan, bulunduğu yerden alındı. Taşınması için de sedye üzerine konuldu. Ardından da 4 kilometrelik zorlu yolculuk başladı. Sedye ile sarp kayalıklar, vadiler, dereler aşılarak yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından Dayan kendisini bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Hakkari Devlet Hastanesi 'nde tedaviye alınan Dayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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