Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika

Pancar toplarken uçurumdan yuvarlandı

HAKKARİ'de, pancar toplamak için çıktığı kayalıklarda dengesini kaybederek düşen Selim Dayan (54), ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Dayan, hastanede tadaviye alındıKent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Zap Vadisi'ndeki yaylaya dün akşam saatlerinde pancar toplamaya giden 10 çocuk babası Selim Dayan, bir anda dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü. Ayağı kırılan Dayan, arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayınca AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren zorlu çalışmaları sonucu Dayan, bulunduğu yerden kurtarıldı. Ayağında kırık olduğu belirlenen Dayan, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.