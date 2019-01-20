Pancar Üreticileri Bir Araya Geldi

Ilgın'da pancar üreticileri, istişare toplantısında bir araya geldi.

Ilgın'da pancar üreticileri, istişare toplantısında bir araya geldi.



Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi önderliğinde, Pınar Kongre ve Düğün Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı Yusuf Yazır, toplantının amacının, sektördeki gelişmeleri üreticilerle paylaşmak olduğunu söyledi.



Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin çiftçiye hizmet konusunda önder kuruluşlar arasında yer aldığını belirten Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de "Kooperatif bir çok alanda çiftçiye maliyetin düşürülmesi konusunda hizmet veriyor. Ben başkan ve yönetimini tebrik ediyorum. Toplantımıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İstişare ettiğimiz konularda ve çiftçilerimizin bize aktardığı problemlere çare olmak üzere çalışmalar yürüteceğiz." diye konuştu.



Toplantıda, kooperatifin çalışmaları kısa bir video ile tanıtılırken, katılanlara geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi.

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