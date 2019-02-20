Son Dakika Haberleri: Pancar Üreticileri Kota Cezalarının Kaldırılmasını İstiyor

Pancar Üreticileri Kota Cezalarının Kaldırılmasını İstiyor

24 dakika önce

Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, Beylikova ilçesinde pancar üreticileri ile bir araya geldi.

Pancar Üreticileri Kota Cezalarının Kaldırılmasını İstiyor, System.String[]
Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürü Ekrem Meydanlı, Beylikova ilçesinde pancar üreticileri ile bir araya geldi.

Müdür Meydanlı, Beylikova İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen olağan genel kurulda başkan seçilen Nuri Altın ile birlikte üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi. Bir salonda düzenlenen toplantıda üreticilerin sorunlarını Müdür Meydanlı'ya ileten Başkan Altın, pancar üreticilerinin kota sorununa çözüm istedi. Üreticilerin iklimden kaynaklı verim ve kalitede sorunlar yaşadıklarını aktaran Altın, kesilecek kota cezalarının kaldırılmasını talep etti. Altın, "2018 yılı şeker pancarı üretiminde gerek tohumların verimsiz oluşu gerekse topraktaki hastalıklar dolayısıyla belimizi büktü. Aynı zamanda mazot ve çapa işçiliklerindeki ücret artışı da bizleri olumsuz etkiledi. Bu konuda kota cezalarının kaldırılmasını istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:30 Kaynak: İHA

Eskişehir, Beylikova, Güncel
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