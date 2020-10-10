Pancar üreticisi ürünün alım fiyatının açıklanmasını bekliyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, pancar üreticisinin bugünlerde ürünün alım fiyatının açıklanmasını beklediğini bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıllarda eylül aylarında pancar üreticisinin açıklanan alım fiyatlarını duyma ve öğrenme imkanının bulunduğunu anımsatarak, 2020 yılı pandemi dönemi pancar üreticisinin büyük bir özveriyle yetiştirip hasadın ardından 10 gündür teslimini yapmaya başladığı ürünün alım fiyatını bu yıl henüz duyamadığını belirtti.

Çiftçinin 2019 yılında 30 kuruş olan pancar kilogram fiyatının, artan maliyetler doğrultusunda 2020 yılında 40 kuruş olarak açıklanmasını beklediğini kaydeden Şahin, "Çiftçimiz hem maliyetlerini kurtarabilmek, hem evinin geçimini sağlayabilmek için çabalamaktadır. Çiftçimizin durumu ortada herkesin malumudur. Destek beklemekte, haklı bir beklenti içerisindedir." ifadesini kullandı.