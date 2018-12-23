Son Dakika Haberleri: Pancar Yüklü Kamyon Dereye Uçtu: 1 Ölü

Pancar Yüklü Kamyon Dereye Uçtu: 1 Ölü

2 saat önce

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Pancar Yüklü Kamyon Dereye Uçtu: 1 Ölü, System.String[]
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Sorgun'un Araplı Kasabası yakınlarında pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. 66 LA 476 plakalı kamyon sürücüsü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün naaşı Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:08 Kaynak: İHA

Yozgat, Araplı, Sorgun, 3. Sayfa
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