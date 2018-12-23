Pancar Yüklü Kamyon Dereye Uçtu: 1 Ölü
2 saat önce
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yozgat
'ın Sorgun
ilçesine bağlı Araplı
kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Sorgun'un Araplı Kasabası yakınlarında pancar yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. 66 LA 476 plakalı kamyon sürücüsü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün naaşı Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:08 Kaynak: İHA
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