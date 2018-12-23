Pancar Yüklü Kamyon Dereye Uçtu, 1 Ölü
2 saat önce
YOZGAT'ın Sorgun İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pancar yüklü kamyon dereye uçtu.
YOZGAT'ın Sorgun
İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pancar yüklü kamyon dereye uçtu. Kazada sürücü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Araplı
kasabası yakınlarında meydana geldi. Yozgat
Şeker Fabrikası'na şeker pancarı taşıyan Bayram Erkişi idaresindeki 66 LA 472 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada sürücü Bayram Erkişi olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bayram Erkişi'nin cenazesi Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Yozgat
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:14 Kaynak: DHA
Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi
Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak
Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü