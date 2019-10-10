Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
21 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:54 Kaynak: AA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Emrah Baran (40) yönetimindeki 58 AAE 266 plakalı pancar yüklü kamyon, Gümüştepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, tarladaki işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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