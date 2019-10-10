Son Dakika Haberleri: Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

21 dakika önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Emrah Baran (40) yönetimindeki 58 AAE 266 plakalı pancar yüklü kamyon, Gümüştepe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, tarladaki işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarkışla, Emrah, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:54 Kaynak: AA
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