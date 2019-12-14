Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Halil Ö. idaresindeki 26 FT 088 plakalı pancar yüklü kamyon yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Yaralı sürücü devrilen kamyondan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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