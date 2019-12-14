Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada pancar yüklü kamyon devrildi.

Pancar yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Bursa- Ankara yolunda meydana gelen kazada pancar yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.


Kaza, Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Halil Ö. idaresindeki 26 FT 088 plakalı pancar yüklü kamyon yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak devrildi. Yaralı sürücü devrilen kamyondan vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:27 Kaynak: İHA
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