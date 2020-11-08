Pancar yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Pancar yüklü kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

TOKAT - Tokat'ta pancar yüklü kamyonun karşı yöne geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat- Sivas kara yolu Kızıleniş mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine seyir halinde olan Mustafa Gündüz idaresindeki 05 ABH 818 plakalı pancar yüklü kamyon rampayı inerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyon karşı şeride geçerek yan yattı. Gündüz, hurdaya dönen kamyondan yaralı olarak çıkartıldı. Ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kazada yola saçılan pancarlar karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Bölge trafik ekipleri ise kamyonun deposundan sızan mazotu kesmek için yola toprak döktü.