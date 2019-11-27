Pancar yüklü kamyonet yandı
6 saat önce
MALATYA'da, hareket halindeyken alev alan pancar yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:04 Kaynak: DHA
MALATYA'da, hareket halindeyken alev alan pancar yüklü kamyonet, kullanılamaz hale geldi.
Karakavak Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde öğle saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen pancar yüklü kamyonet, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı sağa çekip, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü.Kamyonetin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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