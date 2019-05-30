Son Dakika Haberleri: Pancarda gecikmeli çapa başladı
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Pancarda gecikmeli çapa başladı

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde yağışlar nedeniyle ekimi bir ay geciken şeker pancarında mevsimlik işçiler tarafından çapaya başlandı.

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Muş'un Bulanık ilçesinde yağışlar nedeniyle ekimi bir ay geciken şeker pancarında mevsimlik işçiler tarafından çapaya başlandı.

Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik beldesinde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, şeker pancarını bir ay gecikmeli çapaladı. Ramazan ayında ilk çapayı gerçekleştiren çiftçiler, pancarda bu sene beklenen verimi alamayacaklarını ifade etti. Çiftçilerden Anıl Okumuş, işçilerle birlikte çapa yaptıklarını söyledi. Bu sene ilk çapayı yaptıklarını ve mağdur durumda olduklarını ifade eden Okumuş, "Ramazan ayındayız. Bir an önce işlerimizin tamamlanmasını istiyoruz. Şu anda 15-20 işçi çalışıyor. Yazın daha sıcak bir hava olacak ve daha ikinci ile üçüncü çapamız var. Durumlar şu anda kötü. Pancarın şu anda çok büyümesi gerekiyordu. Pancar şu anda yok. Geçen sene ile bu seneyi kıyaslayınca pancar bu sene yeni ekilmeye başlandı. Daha ekilmeyen pancar var. Yağışlardan dolayı birçok yer boş, ekilmemiş durumda" dedi.

Çapa yaparak okul harçlığını çıkardığını ifade eden lise öğrencisi Muhammed İbal ise "Lise 2'ye gidiyorum. Yaz tatilinde pancar işçisi olarak çalışıyorum. Aileme yardım ediyorum. Başka bir yere gitmiyorum. Okul masraflarımı pancardan çıkarıyorum. Bu arada orucumu da tutuyorum. Annem beni göndermek istemiyor ama zorla geliyorum. Okul masraflarımı çıkarıyorum. Durumumuz pek iyi değil" diye konuştu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:48 Kaynak: İHA
Muş, Bulanık, İşçi, Güncel
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