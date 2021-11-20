PANCARIN İŞLENİP, ŞEKERE DÖNÜŞMESİ 48 SAAT SÜRÜYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'nin pancarın en fazla işlenerek şekere dönüştürüldüğü Malatya'da, yeni sezon pancar alımlarına başlandı. Bu sezon 60 bin ton üretim hedeflenen Malatya'da, pancarın işlenerek şekere dönüşme işlemi 48 saat sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu illerinden toplanan şeker pancarları Malatya'daki şeker fabrikasında işleniyor. Eylül ayında hasada başlanan pancarlar, toplanmasının ardından üreticiler tarafından şeker fabrikasına getiriliyor. İlk olarak temizlenip topraktan arındırılan pancar, daha sonra makinelerde kıyılıp, haşlanarak şerbetlenip, yüksek ısıda kaynatılıyor. Bu çalışma sonunda ortaya çıkan şeker, kurutularak eleklerden geçiriliyor ve torbalara doldurularak piyasaya sunulmaya hazır hale getiriliyor.

'Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, 6 Ekim'de pancar alımının başladığını ve bu yıl 60 bin ton şeker üretiminin hedeflendiğini söyledi. Şu ana kadar çiftçilerden 350 bin ton pancar teslim alındığını anlatan Murat, "Bunun 237 bin tonunu işledik. 27 bin ton şeker elde ettik şuanda. Fabrikamız verimli bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 430 bin ton pancarın işleneceğini tahmin ediyoruz. Bunun karşılığında 60 bin ton şeker, 150 bin ton küspe ve 20 bin ton da melas hedefliyoruz" dedi.