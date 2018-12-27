Panda'ya Doğum Günü Partisi
45 dakika önce
Çin'de bir hayvanat bahçesi sevimli panda Ming Bang'in 12. yaşı için doğum günü partisi düzenledi.
Çin
'de bir hayvanat bahçesi sevimli panda Ming Bang'in 12. yaşı için doğum günü partisi düzenledi.
Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou Hayvanat Bahçesi
, "Ming Bang" isimli pandanın 12. yaşını kutladı. Panda
'yı doğum gününde birçok kişi ziyaret etti. Doğum günü etkinliğine gelen çocuklar pandanın resimlerini çizip fotoğraf çektirdi. Hayvanat bahçesi, pasta şeklinde hazırlanan meyve tabağıyla sevimli pandaya sürpriz yaptı.
Ming Bang, Çengdu şehrinde 2006 yılının Aralık
ayında dünyaya gelmişti. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:11 Kaynak: İHA
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