Son Dakika Haberleri: Panda'ya Doğum Günü Partisi

Panda'ya Doğum Günü Partisi

45 dakika önce

Çin'de bir hayvanat bahçesi sevimli panda Ming Bang'in 12. yaşı için doğum günü partisi düzenledi.

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Çin'de bir hayvanat bahçesi sevimli panda Ming Bang'in 12. yaşı için doğum günü partisi düzenledi.

Çin'in Guangksi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Liuzhou Hayvanat Bahçesi, "Ming Bang" isimli pandanın 12. yaşını kutladı. Panda'yı doğum gününde birçok kişi ziyaret etti. Doğum günü etkinliğine gelen çocuklar pandanın resimlerini çizip fotoğraf çektirdi. Hayvanat bahçesi, pasta şeklinde hazırlanan meyve tabağıyla sevimli pandaya sürpriz yaptı.

Ming Bang, Çengdu şehrinde 2006 yılının Aralık ayında dünyaya gelmişti. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:11 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Hayvanat Bahçesi, Panda, Güncel
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