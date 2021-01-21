Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi - Son Dakika

Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi

21.01.2021 10:28

Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Cansu Hazal Yanardağ, pandeminin ameliyathanelerin işleyişinde değişikliğe sebep olduğunu söyledi.

Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi

İZMİR - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Cansu Hazal Yanardağ, pandeminin ameliyathanelerin işleyişinde değişikliğe sebep olduğunu söyledi. Aciliyet gerektirmeyen ameliyatların ertelendiğini belirten Yanardağ, pozitif vakaya sahip olsa bile durumu acil olan hastaların ameliyat olabildiğini ifade etti. Yanardağ, ameliyat olan hastalara yapılan 'geçmiş olsun' ziyaretlerinin risk teşkil ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 yıldır tüm dünyadaki işleyişi değiştiren korona virüs pandemisi, sağlık çalışanlarının iş yükünü artırmasının yanı sıra sağlık alanında yapılan çalışmaların ve ameliyatların da işleyişini değiştirdi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Cansu Hazal Yanardağ, pandemi öncesinde tam kapasite olarak kullanılan ameliyathanelerin, ameliyathane personelinin covid polikliniklerinde veya sahada görevlendirilmesi ve hijyen koşulları nedeniyle tam kapasite olarak kullanılmadığını söyledi.

Pozitif vakaya sahip olan hastalar da ameliyat edilebiliyor

Öğretim Görevlisi Cansu Hazal Yanardağ, pandemi döneminde ameliyathanelerde sadece aciliyet gerektiren ameliyatların yapıldığını belirterek, pozitif vakaya sahip olan ve acilen ameliyat olması gereken kişilere de ameliyat yapıldığını söyledi. Yanardağ, "Pozitif vakaya sahip olan hastalar için özel ameliyat salonları ve ameliyat ekipleri ayrıldı. Aynı ekibin devamlı olarak ameliyatı sürdürmesi planlanıyor. Daha önce ameliyat olan hastalar ayılma odalarına alınırdı. Ancak bu süreçte hastaların ameliyathanede ayılmalarını ve stabil hale gelmelerini bekliyoruz. Daha sonra direkt gerekli servislere naklediyoruz. Yoğun bakım kapasitelerimizde pozitif vakaya sahip olan hastalar nedeniyle dolu olduğu için böyle ek önlemlerle süreci daha olumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Ameliyat olan tüm hastalardan sonra 2 saat boyunca o ameliyathane salonu kullanılmıyor. Buralarda kullanılan yüksek etkili dezenfektanların ve yapılan sterilizasyonun etkisini göstermesi için bu süreye ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Laparoskopik ameliyatlar pandemi sebebiyle ertelendi

Yanardağ, son dönemde teknolojinin gelişmesiyle beraber ameliyathanelerde kullanılan ve halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahinin, pandemi döneminde aeresol etki (havada asılı durabilen katı veya sıvı parçacık) oluşturduğu için tercih edilmediğini söyleyerek," Bu nedenle laparoskopik ameliyatlar bir süre ertelenmek zorunda kalındı. Bu tamamen hem hastaları, hem hastaların yakınlarını hem de sağlık personelini korumak amacıyla yapıldı" ifadelerini kullandı.

Hastaya yapılan ev ziyaretleri bu dönemde yapılmamalı

Yanardağ son olarak hasta ve hasta yakınlarına tavsiyeler vererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu süreçte hastalarımızın yanında olmak ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz ama hasta yakınlarından bu dönemde ziyaretlerini kısıtlamalarını ve hastaneye giriş çıkışları azaltmalarını istiyoruz. Hasta taburcu edildikten sonra da 'geçmiş olsun' adı altında ev ziyaretleri yapılmamalı. Bizim temennimiz ziyareti kısıtlamak, cerrahi operasyon geçiren hastalarımızı riske atmak istemiyoruz."

Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi
Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi
Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi
Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi

Öğretim Görevlisi, Yanardağ, İzmir, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi ameliyathanelerin işleyişini de değiştirdi - Son Dakika


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