Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü - Son Dakika
BBC

Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü

30.12.2020 15:32
Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü, System.String[]

ABD'de yaşayan ve pandemi başladığından beri koronavirüs önlemlerine eksiksiz uyan Mike ve Carol Bruno çifti, saçlarını kestirmek için kızlarını evinde ziyaret edince Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

ABD'de yaşayan ve pandemi başladığından beri koronavirüs önlemlerine eksiksiz uyan Mike ve Carol Bruno çifti, saçlarını kestirmek için kızlarını evinde ziyaret edince Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre çift salgın boyunca yakında yaşayan aile üyelerini bile yalnızca video çağrılar üzerinden gördü.

CNN'e konuşan oğulları Joseph Bruno ebeveynlerinin 60 yıldır evli olduğunu ve 10 gün arayla hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Ziyaret Kasım sonunda gerçekleşmişti.

Carol Bruno kızını ziyaret etmeden önce, kuaför salonunda çalışan kızı koronavirüs testi yaptırdı ve negatif sonuç aldı.

Kız ayrıca işten izin alarak 3-4 gün boyunca karantinaya girdi.

Test ve karantinanın ardından aile üyeleri Carol'un kızını ziyaret etmesinin güvenli olduğunu düşündü.

40 dakika süren ziyaret sırasında anne kız, ekstra bir önlem olarak açık bir pencerenin yanında saç kesimi yaptı.

Sonraki gün kız Covid-19 belirtileri göstermeye başladı. Kısa süre sonra annesi ve o sırada onların yanında bulunan Joseph Bruno da hastalandı.

Carol Bruno 25 Kasım'da hastaneye kaldırıldı, aynı hafta durumunun iyileşmesi üzerine evine gönderildi. İki gün sonra hastaneye dönerek solunum cihazına bağlandı. Ardından kocası da hastalandı.

Mike Bruno saç kesimi sırasında orada değildi fakat 25 Kasım'dan iki hafta sonra hastalık belirtileri göstermeye başladı. Sonunda Mike da hastaneye kaldırıldı. Solunum cihazına bağlandıktan bir gün sonra, eşi Carol Bruno hayatını kaybetti.

Ondan dokuz gün sonra da Mike yaşamını yitirdi. ABC7 kanalına konuşan Bruno, "Babam annemin hayatını kaybettiğini bilmiyordu, bu bize huzur veriyor" dedi ve ekledi:

"30-40 dakika boyunca annem saçını kestirirken yanında durmasam bugün ikisi de bizimle olacaktı."

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Kasım, Kız, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı         
15:31
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim         
14:59
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada         
14:12
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi         
14:01
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı         
12:42
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 16:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi başladığından beri tüm önlemlere dikkat eden çift, bir saç kesimi ziyaretinin ardından Covid-19'dan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei