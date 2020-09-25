Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı - Son Dakika

Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı

Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı Korona virüsten izole, sahile sıfır çardaklar sezonu kapatmadı Korona virüs nedeniyle sezonu 2 ay geç açan oba ve çardak beach sakinleri tatillerini ekim ayı sonuna kadar uzattı Korona virüsten izole 5 yıldızlı...

Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı

Korona virüsten izole, sahile sıfır çardaklar sezonu kapatmadı

Korona virüs nedeniyle sezonu 2 ay geç açan oba ve çardak beach sakinleri tatillerini ekim ayı sonuna kadar uzattı

Korona virüsten izole 5 yıldızlı otellerin yakınında denize sıfır tatil devam ediyor

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki çardak ve obalarda tatil keyfi devam ediyor. Tarım sezonu ve okulların açılmasıyla taşınmanın başladığı obalarda kalanların, kıskandıran tatili ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Aksu ilçesi Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Serik ilçesinin mahallelerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatillerine bu yıl Korona virüs nedeniyle 2 ay gecikmeli başladı. 1 Haziran'da bölgeye kurulmaya başlayan 300 oba ve çardaklarda yaklaşık 500 kişi yaz mevsimi boyunca tatil yapıyor. Korona virüs nedeniyle tatil geç başlasa da obalar sezonda tam olarak doldu. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, Korona virüs vakalarının artması ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle ekim ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi. Obaların yarısı ise tarım sezonunun yanı sıra, okulların açılmasıyla taşındı. Kalan kişilerde eylül güneşinde uyanıp, denize sıfır kahvaltısını yaptı, balık avı için malzemelerini hazırladı. Bir anne ise obasından çıkıp çocuğuyla kıyıdan balık avı yaptı. Oba ve çardakların son hali ve denizde yüzen kişiler drone ile havadan da görüntülendi.

"Ekim ayının ortasında giderim"

Hasan Ali Küçükkurt, Korona virüs kısıtlamalarından dolayı Ramazan Bayramı'nda izin alıpta geldiğini anlatarak, " Köyden ihtiyaçlarımızı gidip aldık, geldik. Vaktimizi geçirdik. Geçen sene 6 ay kalmıştım, bu sene daha 4 ay oldu. Korona virüsten dolayı geç geldik. Ekim ayının ortasına doğru gideriz. Birazda arkadaşlara bağlı, yalnız kaldığınız zaman sıkılıyorsunuz." dedi.

"İzole bir ortam"

Mustafa Tür, iki ırmağın arasında lüks otellerin yakınında faydalanabilecekleri tek yerin bu obalar olduğunu söyledi.

Vatandaşların kullanımına açık çok az plaj kaldığından yakınan Tür, " Otellerde kalma imkanımız da yok. Böyle bir yerimiz kaldı. Burayı da kendi çapımızda tatil için değerlendiriyoruz. Yaylaya gidemeyenler buraya geliyor. Bizde akşam kalıp sabah işimize gidiyoruz. Serik'ten günü birlik 3-4 ay kalabildiğimiz bir yer burası. Yaşlılarımız kaçtı, buraya geldi. Burası bizim için izole bir ortam. Arkamız orman, önümüz deniz. Balığımıza çıkıyoruz, tatilimizi yapıyoruz. Oda bitti, artık gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Kültürümüzü yaşatıyoruz"

Uzaktan eğitim biraz kalma süresini uzatsa sera işleri başladığı için çoğunluğun taşındığını kaydeden Mustafa Tür," Yüzde 60 gitti. Bizde 10 güne gideriz. Geceler serinledi, yağmur başladı mı kalamayız. Önceden Belek vardı, bu şekilde. Bu çardak eski kültürümüz, yeni gelmedik. Eskiden Konyaaltı'nda da obalar vardı. Bizde 3-4 ay burada kültürümüzü yaşatabiliyoruz." dedi.

"Emin ellerdeyim"

Eşiyle obalarda kalan Ali Çakmak, 5 aydır bölgede olduğunu ve ekim ayının sonuna kadar kalmayı planladığını belirtti.

Gitmesinde hava şartlarının etkili olacağını ifade eden Çakmak, " Yağmurdan kaçmam ama fırtınadan korkarım. 5 aydır buradayım. Korona virüse karşı emin ellerdeyiz. Kimseyle fazla görüşmüyorum. Kurallara da uyuyorum. Bundan daha güzel koruma olmaz. Ekim sonuna kadar buradayım. Normalde bu ayın ortalarında giderdim. Komşuluklarımız iyi. Obaların yarısı gitti. Okullar açıldı, işler başladı. Yarısı gitti." dedi.

Buranın ellerinden alınmadığı sürece uzun yıllar gelmeye devam edeceğini dile getiren Çakmak, hazırlığının ise yarın çıkacağı balık avı için olduğunu sözlerine ekledi.

"Süreyi uzatanlar oldu"

33 yaşındaki Duygu Koca, kent merkezinden gediklerini ve 5 yıldır yaz sezonunu obalarda geçirdiklerini söyledi.

Kendilerini burada güvende hissettiklerini dile getiren Koca, " Herkes maskesini takıyor. Şuan ben yalnız olduğum için takmadım. Tatili burada yaşıyoruz. 3 ay kalıyoruz. Rahatız. Çocukların uzaktan eğitimi başladığı için kalma sürelerini biraz uzatanlar oldu. Buradan uzaktan eğitime bağlananlar oldu. Eylül sonuna kadar kalanlar oluyor. bide bir hafta içinde taşınacağız." dedi.

En büyük sorunlarının su olduğunu ve onu da taşıma suyla giderdiklerini ifade eden Koca," Burada doğayla iç içe yaşıyoruz. Herkes sabah kalkar kahvaltısını yapar, öğlen denizine girer. Bizde şimdi kıyıdan oğlumla balık tutacağız." diye konuştu.

Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı
Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı

Koronavirüs, Antalya, Balık, Ekim, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş
Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 73 can kaybı, 1665 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var Son Dakika: Bakan Koca, yeni tehlikeye bu sözlerle dikkat çekti: Karşımızda artık iki virüs var         
19:29
Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 8 kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:51
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 20:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi, beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatil sezonunu da uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei