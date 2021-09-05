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Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı - Son Dakika

Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı

05.09.2021 11:22

Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı Okulların açılacak olması, sahile sıfır tatili etkilemedi Koronavirüsten izole, sahile sıfır çardaklar sezonu kapatmadı Turizm kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki çardak ve obalarda tatil keyfi devam ediyor.

Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı

Okulların açılacak olması, sahile sıfır tatili etkilemedi

Koronavirüsten izole, sahile sıfır çardaklar sezonu kapatmadı

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'da, 5 yıldızlı otellerin yanı başındaki çardak ve obalarda tatil keyfi devam ediyor. Tarım sezonu ve okulların açılacak olmasına rağmen bu yıl tatillerini uzatan oba halkının, kıskandıran tatili ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

Aksu ilçesi Kumköy sahilinde, çevre köylerin yanı sıra Antalya'nın diğer ilçelerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede, çardak ve obalardaki tatilleri devam ediyor. Denize sıfır, ormanla iç içe lüks otellerin yanı başında ücretsiz tatil, mayıs ayında başlayıp, ekim ayının ortalarına kadar sürüyor. Pandemiyle birlikte doğal yaşama artan ilgi sonucu, son iki yıldır kurulan çardak sayısında yüzde yüze varan artış yaşandı. Oba halkının pandemi nedeni ile iki yıldır uzattığı tatil dönemi bu yıl da devam edecek. Tarım sezonu ve okulların açılacak olmasına rağmen bu yıl tatillerini uzatan oba halkının, kıskandıran tatili ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

"Evde klimada durmaktansa burada doğal bir yaşamda hayatımızı sürdürüyoruz"

Çardakta 3 yıldır tatili yaptığını ifade eden Çetin Doğdu, "İyi gidiyor. Sıkıntımız yok. Denizimize giriyoruz, eski geleneklerimizi yaşıyoruz. Lüks yerlerde yapamadığımız tatili burada yapıyoruz. Pazartesi günü okullar açılacak. Çocuklarımı buradan okula götürüp getireceğim. Biz daha burada olacağız. Evde klimada durmaktansa burada doğal bir yaşamda hayatımızı sürdürüyoruz. Elektriğini güneş panelinden alıyoruz. Su da belediyeden geliyor. Yiyecek içeceğimizi dışarıdan alıyoruz. Soğuk suyumuzu da kalıp buzların içerisinde soğutuyoruz. Pandemide ilgi arttı. Burada herkes birbirini tanıyor. Misafir olarak sadece yakın çevreden gelenler olursa onlar geliyor" dedi.

"Burada battaniye yorgan ile yatıyoruz"

Çardaklarda 3 ay kaldıklarını belirten Muammer Akın, "Bu yıl kalma süresini uzatacağız. Çocuğu olan buradan götürüp getirecek. Havalar çok sıcak. Elektriği güneş panelinden. Burası çok serin. Köyde kalamıyoruz. Burada battaniye yorgan ile yatıyoruz" sözlerine yer verdi.

"Bu sahilin bu şekilde kalmasını istiyoruz"

Gülsen Akın ise, "Buraya Mayıs Haziran gibi geliyoruz. Ekim ayının sonuna kadar kalıyoruz. Bu yıl da Ekim'e kadar kalınır. Şu çardakta doktor kalıyor, şu yanımdaki çardakta ise öğretmenler kalıyor. Profesör bile kalıyor. Ben Kaş'tan Mersin'e kadar sahili gördüm. Oteller var. Bu sahilin bu şekilde kalmasını istiyoruz. İnsanlarımız yazlasın. Buraya dokunmasınlar. Buranın doğal kalmasını istiyoruz. İnsanlar burada nefes alıyorlar" açıklamasını yaptı.

Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı
Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı

Pandemi, Antalya, Turizm, Ekim, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi beş yıldızlı otellere komşu 'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı - Son Dakika


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