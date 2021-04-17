Pandemi boyunca Düzcelilere 281 milyon lira yardım yapıldı

DÜZCE(İHA) – Aile. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ülke genelinde pandemi boyunca vatandaşlara yapılan yardımlar ile ilgili yeni verileri paylaştı. Buna göre Düzcelilere 281 milyon 342 bin 835 lira maddi destek verildi.

Geçtiğimiz yıl mart ayında ilk korona virüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından başlatılan uygulamalardan birisi de maddi desteklerdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 13 aylık süre içerisinde ülke genelinde milyonlarca lira maddi destek verdiklerini açıkladı. 15 Nisan 2021 tarihi ile il il açıklanan verilere göre Düzcelilere toplamda 281 milyon 342 bin 835 lira maddi destek verildi. Bu kapsamda Sosyal Destek Programı'nda faz 1'de 7 bin 682 kişiye 7 milyon 682 bin lira, faz 2'de 9 bin 651 kişiye 9 milyon 651 bin lira ve faz 3'te 9 bin 424 kişiye 9 milyon 424 lira maddi destek verildi. Başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında da 8 bin 721 haneye Düzce'de 8 milyon 721 bin lira maddi destek verildi.

İşçi ve işverenlere de destek verildi

Ayrıca iş hayatlarında sıkıntı yaşayan işe gidemeyen Düzcelilere de Bakanlık tarafından maddi desteklemeler yapıldı. 22 bin 23 çalışana kısmi çalışma ödeneği kapsamında 144 milyon 201 bin 114 lira, 15 bin 35 çalışana Nakdi ücret desteği kapsamında 47 milyon 609 bin 610 lira ve 6 bin 109 kişiye işsizlik ödeneği kapsamında 30 milyon 609 bin 657 lira destek verildi. Normalleşme adımlarının atıldığı zamanlarda ise 17 bin 693 kişiye toplamda 23 milyon 444 bin 545 lira maddi destek verildi. - DÜZCE