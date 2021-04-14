Pandemi cildimizi erken yaşlandırıyor! - Son Dakika

Pandemi cildimizi erken yaşlandırıyor!

14.04.2021 10:19
Pandemi cildimizi erken yaşlandırıyor!, System.String[]

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar bahar aylarında cildi gençleştirmenin 10 pratik yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Son bir yıldır pandemi sürecinde maske, sabun, kolonya ve dezenfektanlar günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri oldu. Beslenme tarzımızın değişimi, yoğun stres ve gün ışığından yeterince yararlanamamak da eklenince cilt sorunları büyük ölçüde arttı. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar "Pandemi sürecinde kendimizimutlu edecekşekerli, unlu besinleri, çay ve kahveyi daha çok tüketir olduk. İş yerinde çalışanlar ise gün boyu maske takmak zorunda kaldığından, maskenin kapalı ortam yaratarak ısı artışına neden olmasıakne, roza gibi rahatsızlıkların artışına neden oldu. Bu süreçte saçkıran, sedef, vitiligo, alerji ve el egzamalarında da yüksek bir artış yaşamaktayız. Sağlıklı ciltlerde bile ciddi problemler yaşanıyor" diyor.

Düzenli egzersiz yapın

Pencereleri açarak günde bir saat yapacağımız egzersizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan sağlığımıza çok önemli faydaları bulunuyor. Düzenli egzersiz cildimizin canlanması ve yüzümüzün erken yaşlanmasını önleme açısından da büyük katkılar sağlıyor. Her gün 10-15 dakikalık yüz yoga hareketleri yaparak cilt kaslarımızı çalıştırabiliriz. Bilgisayar başında uzun saatleroturma ve bacak bacak üstüne atma bacaklardaki kan dolaşımını engelliyor, varis gelişimine de neden oluyor. Otururken ayaklarımızın altına yükseltici koymak, saat başıkalkarak biraz yürümekte fayda var.

Yeterli ve kaliteli uyuyun

Uykunun güzelliğimize katkısı aşikar. Yeterli ve kaliteli uyku, cilt sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Kişiyegöre değişmekle birlikte günde ortalama 6-8 saat düzenli uyku tavsiye ediliyor. Cilt metabolizması gece çalıştığından, aktif içerikli ürünlerin gece sürülmesini tercih ederiz. Ayrıca sürekli yan pozisyonda uyumak tek taraflı basıya, uyku çizgilerinin gelişmesineneden olur, asimetri yaratabilir. Bu nedenle cildimizi basıdan korumalıyız; yan yatıyorsakpozisyon değiştirmeli, mümkün olduğunca sırtüstü uygun yastıkta yatmalıyız.

Her sabah yüzünüze masaj yapın

Uykusuz bir gecenin sabahında cildimiz solgun, gözaltlarımızödemli kalkarız. Sabahları soğuk suyla ya da soğuk jellerle yapacağımız masajcildimizi canlandırır, ödemi azaltır, daha zinde görünmemizisağlar. Gözaltlarımızşiş ve ödemliyse gazlı bezi soğutulmuş yeşil çaya batırıp pansuman yapabiliriz. Daha sonra uygun bir temizleyici ile temizleyip nemlendirici kremimiziaşağıdan yukarı doğru lenf drenaj yönünde masajlayedirebiliriz. Aynı uygulamalar boyun için de geçerlidir.

Bol su için

Sağlıklı birciltvebedeniçinmutlaka günde iki litre su içmek gerekir. Yeterli su içmek cildimizin nemlenmesi, organların çalışması, toksinlerin vücuttan atılması için çok önemlidir. Su sağlıktır, hücreler arasımetabolik alışverişte çok önemlidir. Bazılarımız içtiğimiz çay-kahvenin de su ihtiyacımızı karşıladığını zannetmektedir ama tam tersibu içecekler idrar söktürücüdür, su kaybınaneden olmaktadır. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmamak, çay ve kahve içildikten sonra ayrıca su içmek gereklidir.

Sağlıklı beslenin

Cilt vevücutsağlığımız içindoğrubeslenmeson dereceönemlidir. Vitamin ve mineralden zengin, katkımaddesiiçermeyen, yeterli protein içerikli beslenme genel sağlığımız için çok önemlidir. Bunlar herkes için geçerli önerilerdir. Bazı cilt hastalıklarında özelbeslenme programı uygulanır. Akneliciltlerde aşırı karbonhidratlı gıdalar, çikolata, aşırı süt ürünleri tüketimi hastalığı alevlendirir. Gül hastalığı olanlarda ise baharat, kahve, alkol tüketimi hastalığı tetikler. Bunun yanı sıra sıcak buharlı banyove güneş ışınları da hastalığıolumsuz etkiler. Buiki hastalıktada strestetikleyici faktördür.

Cildinizi mutlaka günde 2 kere temizleyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar "Cildimizi günde 2 kez temizlemeliyiz. Temizlik ürünümüz cilt yapısına uygun olarak seçilmelidir. Kuru ciltler yağlı cilt temizleme ürünü kullanırsa cilt kurur ve kırışır. Temizlik işleminden sonra uygun bir nemlendirici kullanmak gereklidir. Yağlı ve akneliciltler yoğun antiaging ürün kullanırlarsa ciltteki şikayetler artışgösterir. Maske altınayapılacak makyajlar ısıve terlemenin artışıyla gözenekleri tıkayarak akne oluşumunu tetikleyebilir. Bazı hassas ciltlerde maske alerjileri de sık görmekteyiz. Bu yüzden cildimize su bazlı, tıkamayan nemlendiriciler sürmek koruma sağlayacaktır. Gözenekleri tıkayacak yoğun ürünler kullanılmamalıdır" diyor.

Akşamları ellerinizi kremleyip buzdolabı poşetinde kapalı tutun!

Pandemide en çok yıpranan organımız ellerimiz oldu. Elleri sık sabunlamak, dezenfektan ve kolonya kullanımı derimizin bariyer sistemini bozdu, çatlaklar, kuruluk, kızarıklık ve tahrişe yol açtı. Ellerimizi yıkadığımızsabun son derece önemlidir. Cilt Ph'ıyla uyumlu, kurutmayan, nemlendiricili sabunlar kullanmalıyız. Yoğun kimyasal dezenfektan içeren sabunlar cildimizde tahriş oluşturur. Ellerimize her yıkamadan sonra nemlendirici krem sürmeliyiz. Akşamlarıotururken televizyon karşısında ellerimize nemlendirici sürüp buzdolabı poşeti yada naylon poşetle 1 saat kadar kapalı tutarsak bozulmuş nem dengemizi onarmış oluruz. Evde iş yaparken mutlakaiçi bez astarlı lastik eldiven giymeliyiz. Çamaşır ve bulaşık deterjanlarıyla doğrudan temastan kaçınmalıyız.

Evde de güneş koruyucu sürün

Evdeotursak bile mutlakagüneş koruyucumuzusürmeliyiz. Ekrandan, pencereden, lambalardan her daim ışık almaktayız. Haftadabir ya da iki gün cilt maskesi yapabiliriz. Bu maske cilt tipimize uygun doktorumuzun belirlediği bir maske olmalıdır.

Hobi edinin

Cilt sağlığımız için ruh sağlığımız da çok önemli. Bizi mutlu edecek aktivitelerde bulunmak, sevdiğimiz müziği dinlemek, hoşlandığımız, bizi motive edecek filmler izlemek, dinlendirici ve mutluluk verici, pozitif düşünmemizi sağlayacak kitaplar okumak, meditasyon, yoga yapmak, bizi mutlu edecek sevdiğimiz kişilerle konuşmak, sohbet etmek hepimizin kolaylıkla yapabileceği aktivitelerdir.

Sigaradan ve pasif içici olmaktan kaçının

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar "Sigara kullanımı ve pasif içici olmak genel sağlığımıza çok ciddi zararlar verdiği gibi, cildimizin hızla erken yaşlanmasına yol açar. Hem aknelerde artışa hem de kılcal damar genişlemelerine neden olur. Bu nedenle sigaradan ve pasif içicilikten mutlaka kaçınmak gerekir" diyor.

Pandemi cildimizi erken yaşlandırıyor!

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Pandemi cildimizi erken yaşlandırıyor! - Son Dakika


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