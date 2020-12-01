Pandemi: Çin normale nasıl döndü? - Son Dakika

Pandemi: Çin normale nasıl döndü?

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin, bir buçuk milyara yakın nüfusuyla sıkı kapanma ve karantina önlemleriyle salgını frenlemeye çalıştı.

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin, bir buçuk milyara yakın nüfusuyla sıkı kapanma ve karantina önlemleriyle salgını frenlemeye çalıştı. Öyle ki hayat büyük oranda normale döndü.Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, uyguladığı sıkı tedbirlerle büyük oranda "eski normaline" geri döndü. Şimdi Avrupa ve ABD'de vaka artışının önüne geçilemezken Çin'in bunu nasıl sağladığı merak ediliyor. DW ekibi başkent Pekin'i ziyaret etti, halkla konuştu. Haberi izlemek için videoyu tıklayın! (c)

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