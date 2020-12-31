Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek - Son Dakika

Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek

31.12.2020 15:11

Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek 'Festtogether Yeni Yılın İlk Festivali', 2 ve 3 Ocak günleri NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak.

Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek

İSTANBUL - 'Festtogether Yeni Yılın İlk Festivali', 2 ve 3 Ocak günleri NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak. Festivalde Ayyuka, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Dolu Kadehi Ters Tut, Elif Çağlar, Emre Kula, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Gülinler, Harun Tekin, İkiye On Kala, Jabbar, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Nilipek, Nova Norda, Philarmonix, Sena Şener, Sertab Erener, Son Feci Bisiklet, Tuğçe Şenoğul, Yaşlı Amca gibi isimler yer alacak.

Cem Yılmaz, Sertab Erener, Ezhel gibi isimlerin online olarak yapacakları gösterilerin gelirlerini tamamen sanat emekçilerine aktaracakları 'Festtogether' festivaline, Kadıköy Belediyesi kira ve depo desteği ile katılıyor.

Festivale alınan her bilet sanat emekçilerine destek olarak aktarılacak. Bilet satışlarının yanı sıra tiyatro meslek örgütleri ve 'İhtiyaç Haritası' sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen https://birkirabirsahne.com/ adresi üzerinden sahne sanatları mekanlarına da destek olunabilecek. Kurumsal ve bireysel olarak katkı sunulabilecek kampanyada sahne için kira desteği, sahne emekçilerine destek, bilet desteği ve depo desteği gibi seçenekler yer alıyor. Kadıköy Belediyesi de bu dayanışmaya Kadıköy ilçe sınırlarında yer alan tiyatrolara kira ve depo desteği sunarak katkıda bulunuyor.

Sanata destek tüm hızıyla devam ediyor

Kadıköy Belediyesi pandemi sürecinde çok zor bir dönemden geçen sanat dallarına desteğini çeşitli projelerle gösterdi. Konuya ilişkin Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaşı: "Kadıköy Belediyesi olarak Kadıköy'de sanat devam etsin istiyoruz. Pandemi süresince sanata ve sanatçı dostlarımıza destek vermeye devam ediyoruz. Yaz ayları boyunca Özgürlük Parkı'nda Sanat Parkta festivali ile 49 gösteriyi 17 bin sanat severle buluşturduk. Festivalin tüm geliriyle sanat emekçilerine destek olmaya çalıştık. Aralık ayı itibariyle Süreyya Operası'nda başlayan Pandemi Orkestrası konserleri ile desteğimizi sürdürmekteyiz. Yeni yılın ilk haftasında başlayacak olan Festtogether festivali ile de bir kez daha Kadıköy sınırları içinde yer alan sanat emekçilerinin yanında olacağız. Belediyemize ait salonlarımızı ücretsiz olarak tiyatro ekiplerine prova alanı olarak tahsis etmeye devam ediyoruz. Sahnesiz tiyatrolarımızın 6 aylık depo ihtiyacını karşılayacak ve sahnelerimizi ücretsiz olarak Kadıköy'de yer alan tiyatro ekiplerine açacağız. Ayrıca ilçe sınırları içinde yer alan sahnelerimizin kiralarına destek olacağız. Bu destek karşılığı, sahnesiz toplulukların bu sahnelerde yer almasını sağlayacağız" dedi

Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek
Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek
Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek
Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Türkiye, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi dayanışması 'festtogether'a Kadıköy Belediyesi'nden destek - Son Dakika


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