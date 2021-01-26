Pandemi'de ne yaptık?

Önceden yaptığımız sıradan işler yerine bizleri başta daha çok zorlayan işlere yönelmek durumunda kaldık. Daha fazla araştırma yapan, daha fazla gündemi takip etme ihtiyacı hisseden ve sürekli dinamik olan bir turizm beynimiz var artık.

Göreceğimiz yenilikler ve artık hayatımızda olmayacak birçok detay var karşımızda. Hepsinin yokluğuna ve varlığına alışma süreci geçiriyoruz.

Bu süreç belki de turizmi nasıl gördüğümüzü de değiştirdi.

Pandemi sürecinde tüm konaklama tesisleri bence Destinasyon Yönetimi'nin ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oldu. Çünkü artık daha anlamlı ve daha uzun süreli hedeflenen seyahatler önem kazanmaya başladı. Önceden hadi gidelim şeklinde yapılan seyahatler şimdi ise daha güven duyulabilecek ve bütçeleme anlamında esnek olunması gereken seyahatler haline geldi. Daha planlı olan seyahat süreci ön plana çıkmaya başladı. Turist daha dolu dolu ve daha detaylı seyahatler yapıyor olacak. ve şimdiden aslında planlamaya başladı. Çünkü toplumların hiçbir zaman turizm arzusu bitmeyecek ama belki yön değiştirecek.

Online rezervasyon sürecinin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Digital çözüm imkanları çalışma yaşantımızın vazgeçilmezleri olmaya başladı. Ki süreç daha da devam ederse birçok otel acente satış ve ticari platformların (fuar, sergi, sempozyum vb.) tamamen bu yöne eğrileceği görüşündeyim. Büyük ölçüde planlanan ve uygulanan iş platformları belki de küçük ölçekli hale getirilip hedef kitle baz alınabilecek. Daha verimli hale gelebilecek. Ama teknolojik çözümler ne kadar uygulanabilir olursa olsun, yüz yüze iletişimin başarısının önüne geçemeyeceği fikrini savunmaya da devam ediyorum.

Tesislerimizdeki misafirleri daha yakından tanıma fırsatı yakaladık. Onların beklentilerini, bakış açılarını, onların gözündeki algımızı daha fazla izler olduk. Ülkelere göre seyahat eğilimleri nelerdir, seyahat alışkanlıkları, toplumların davranış modelleri, turizme katılma şekillerini daha yakından gözlemleme ve değerlendirme olanağımız oluştu.

Süreç, bizleri uygulama anlamında daha cesur kararlar almaya sürükledi. Hem zamanla hem de işletme ile bunun entegrasyonunu yapmaya başladık ve başardığımızı da düşünüyorum.

Sürece bağlı geçtiğimiz yeni uygulamaları daha işletmeye uyumlu olması ile ilgili beyin jimnastiği yapmaya başladık. Sürekli yeni araştırmaları okuyup, daha iyisi ve uygulanabilirliği nasıl olur arayışı içindeyiz. Yeni eklemeler ve çıkarımlar yapıyoruz. Değişimleri nasıl fırsata çevirebiliyoruz ve stratejik çözümler yaratabiliyoruz, bunun çabası içerisindeyiz. Bu da bizleri oldukça dinamik ve algısı açık tutuyor.

Lüks bir otel hizmeti sunan ve kişiselleştirilmiş dokunuşlar ile benzersiz servis vermekte olan tesisler önem kazanmaya başladı. Hijyen çalışma programımızın en önemli parçası olmaya devam edecek. Yaratıcı ve samimi fikirler ile farkındalık yaratan konaklama tesisleri daha fazla ön plana çıkmaya başladı. ve önemi daha da anlaşılır ve vazgeçilmez oldu.

Hali hazırda konaklama ve seyahatlerde belirleyici özelliğin fiyat değil güven ve sağlık olduğu bir süreç yaşıyoruz. Covid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde önlemlerini layığı ile yapan işletmelerin en ön plana çıktığını gördük.

Konaklama sektöründe münferit misafirin sadece konaklama yapmadığı tesisler haline geldik. Daha önce sabah çıkıp, akşam geldiği tesisine artık tüm gün çalışabilir ortam gözüyle bakmaya başladı. Bizler de onlar için daha rahat çalışma ortamı sağlamak adına çözümler üretmeye devam ediyoruz. "Hibrid konferans ortamı" terimini öğrendik.

Normalin aksine yat turizmi ve karavan turizmi rakiplerimiz arasına girdi. Yönelen bu eğimin nasıl değişeceği ile ilgili öngörülerde bulunmaya başladık. Kitle turizmi daha kontrollü bir hale gelirken bireysel ve butik turizm önem kazanmaya devam etti.

Tesislerimizde birçok uyguladığımız servisimizden vazgeçmek durumunda kaldık. Bütçesel önemini bir kez daha anladık ve yerine farklı çözüm arayışlarına girdik.

Aslında bu süreçte sektöre yeniden başlamış olduk, tüm bilgilerimizi süzgeçten geçirerek, kimi bilgilerimizi eleyerek.

Ama değişmeyen bir şey oldu, turizmde dolu dolu çalışmayı ne kadar sevdiğimizi bir kez daha anlamış olduk.