Pandemi'de ne yaptık? - Son Dakika

Pandemi'de ne yaptık?

26.01.2021 10:30
Pandemi'de ne yaptık?, System.String[]

Bütün çalışma rutinimizi baştan aşağıya değiştirdik.

Önceden yaptığımız sıradan işler yerine bizleri başta daha çok zorlayan işlere yönelmek durumunda kaldık. Daha fazla araştırma yapan, daha fazla gündemi takip etme ihtiyacı hisseden ve sürekli dinamik olan bir turizm beynimiz var artık.

Göreceğimiz yenilikler ve artık hayatımızda olmayacak birçok detay var karşımızda. Hepsinin yokluğuna ve varlığına alışma süreci geçiriyoruz.

Bu süreç belki de turizmi nasıl gördüğümüzü de değiştirdi.

Pandemi sürecinde tüm konaklama tesisleri bence Destinasyon Yönetimi'nin ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oldu. Çünkü artık daha anlamlı ve daha uzun süreli hedeflenen seyahatler önem kazanmaya başladı. Önceden hadi gidelim şeklinde yapılan seyahatler şimdi ise daha güven duyulabilecek ve bütçeleme anlamında esnek olunması gereken seyahatler haline geldi. Daha planlı olan seyahat süreci ön plana çıkmaya başladı. Turist daha dolu dolu ve daha detaylı seyahatler yapıyor olacak. ve şimdiden aslında planlamaya başladı. Çünkü toplumların hiçbir zaman turizm arzusu bitmeyecek ama belki yön değiştirecek.

Online rezervasyon sürecinin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu gördük. Digital çözüm imkanları çalışma yaşantımızın vazgeçilmezleri olmaya başladı. Ki süreç daha da devam ederse birçok otel acente satış ve ticari platformların (fuar, sergi, sempozyum vb.) tamamen bu yöne eğrileceği görüşündeyim. Büyük ölçüde planlanan ve uygulanan iş platformları belki de küçük ölçekli hale getirilip hedef kitle baz alınabilecek. Daha verimli hale gelebilecek. Ama teknolojik çözümler ne kadar uygulanabilir olursa olsun, yüz yüze iletişimin başarısının önüne geçemeyeceği fikrini savunmaya da devam ediyorum.

Tesislerimizdeki misafirleri daha yakından tanıma fırsatı yakaladık. Onların beklentilerini, bakış açılarını, onların gözündeki algımızı daha fazla izler olduk. Ülkelere göre seyahat eğilimleri nelerdir, seyahat alışkanlıkları, toplumların davranış modelleri, turizme katılma şekillerini daha yakından gözlemleme ve değerlendirme olanağımız oluştu.

Süreç, bizleri uygulama anlamında daha cesur kararlar almaya sürükledi. Hem zamanla hem de işletme ile bunun entegrasyonunu yapmaya başladık ve başardığımızı da düşünüyorum.

Sürece bağlı geçtiğimiz yeni uygulamaları daha işletmeye uyumlu olması ile ilgili beyin jimnastiği yapmaya başladık. Sürekli yeni araştırmaları okuyup, daha iyisi ve uygulanabilirliği nasıl olur arayışı içindeyiz. Yeni eklemeler ve çıkarımlar yapıyoruz. Değişimleri nasıl fırsata çevirebiliyoruz ve stratejik çözümler yaratabiliyoruz, bunun çabası içerisindeyiz. Bu da bizleri oldukça dinamik ve algısı açık tutuyor.

Lüks bir otel hizmeti sunan ve kişiselleştirilmiş dokunuşlar ile benzersiz servis vermekte olan tesisler önem kazanmaya başladı. Hijyen çalışma programımızın en önemli parçası olmaya devam edecek. Yaratıcı ve samimi fikirler ile farkındalık yaratan konaklama tesisleri daha fazla ön plana çıkmaya başladı. ve önemi daha da anlaşılır ve vazgeçilmez oldu.

Hali hazırda konaklama ve seyahatlerde belirleyici özelliğin fiyat değil güven ve sağlık olduğu bir süreç yaşıyoruz. Covid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde önlemlerini layığı ile yapan işletmelerin en ön plana çıktığını gördük.

Konaklama sektöründe münferit misafirin sadece konaklama yapmadığı tesisler haline geldik. Daha önce sabah çıkıp, akşam geldiği tesisine artık tüm gün çalışabilir ortam gözüyle bakmaya başladı. Bizler de onlar için daha rahat çalışma ortamı sağlamak adına çözümler üretmeye devam ediyoruz. "Hibrid konferans ortamı" terimini öğrendik.

Normalin aksine yat turizmi ve karavan turizmi rakiplerimiz arasına girdi. Yönelen bu eğimin nasıl değişeceği ile ilgili öngörülerde bulunmaya başladık. Kitle turizmi daha kontrollü bir hale gelirken bireysel ve butik turizm önem kazanmaya devam etti.

Tesislerimizde birçok uyguladığımız servisimizden vazgeçmek durumunda kaldık. Bütçesel önemini bir kez daha anladık ve yerine farklı çözüm arayışlarına girdik.

Aslında bu süreçte sektöre yeniden başlamış olduk, tüm bilgilerimizi süzgeçten geçirerek, kimi bilgilerimizi eleyerek.

Ama değişmeyen bir şey oldu, turizmde dolu dolu çalışmayı ne kadar sevdiğimizi bir kez daha anlamış olduk.

turist, Turizm, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin Pandemi'de ne yaptık? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları         
10:03
12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı         
09:48
Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi         
09:44
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 11:01:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi'de ne yaptık? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei