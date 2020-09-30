Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti - Son Dakika

Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti

Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti TCDD Taşımacılık Müdürü Yazıcı, "2020 yılında uluslararası yük demiryolu yük taşımalarında yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı" TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, "Pandemi döneminde karayolu araçlarının İran transit...

Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti

TCDD Taşımacılık Müdürü Yazıcı, "2020 yılında uluslararası yük demiryolu yük taşımalarında yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı"

İSTANBUL - TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, "Pandemi döneminde karayolu araçlarının İran transit geçişinin durdurulması ile birlikte Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinde ek günlük 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlandı. Alınan hijyen tedbirleri, insan temassız taşımacılık ve yürütülen ticari faaliyetlerle uluslararası demiryolu yük taşımalarında 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınının lojistik, ulaşım, taşıma ve hava kargo sektörlerine yönelik etkilerinin konuşulduğu 5. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi başladı. Başta lojistik sektörü olmak üzere, tekstil, enerji, sağlık, gıda, kimya, petrol ve e-ticaret başlıklı konular zirvede tartışıldı. Zirve'ye konuşmacı olarak katılan TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, "Pandemi döneminde karayolu araçlarının İran transit geçişinin durdurulması ile birlikte Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerinde ek günlük 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlandı. Alınan hijyen tedbirleri, insan temassız taşımacılık ve yürütülen ticari faaliyetlerle uluslararası demiryolu yük taşımalarında 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı. TCDD Taşımacılık olarak, tüm bu projelerin hayat geçirilmesi ile bu kapsamda demiryolu sektör payının 2023 yılında yolcuda yüzde 3,8'e, yükte yüzde 10'a, 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye ulaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

"BTK demiryolu hattında orta vadede 3,2, uzun vadede ise 6,5 milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir"

Türkiye'nin, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Marmaray Projesi ile iki kıta arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlamakta olduğunu hatırlatan Yazıcı, "30 Ekim 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı bir törenle açılışı gerçekleşen BTK demiryolu hattında, 5 farklı koridorda tarımsal üründen cevhere, araç-makineden tekstile ve çok daha fazla ürün grubu için lojistik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Dost ve kardeş ülkeler arasındaki ticarete katkı sağlayan BTK hattının açılışından bu yana yaklaşık 650 bin, ocak ayından bugüne kadar 320 bin ton yük taşınmış, bu yılsonuna kadar 20 bin konteynerle 500 bin ton yük taşınması beklenmektedir. BTK demiryolu hattında orta vadede 3,2, uzun vadede ise 6,5 milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

"İran ile 2019 yılında toplam 352 bin ton olan yük taşımalarımız, 2020'nin ilk 7 ayında toplam 402 bin tona ulaştı"

Konuşmasına devam eden Yazıcı, "Marmaray'dan geçişi 25 dakika süren tren, Çin-Türkiye parkurunu 12 günde, 11 bin 483 kilometrelik toplam parkuru ise 18 günde tamamladı. Faaliyete geçtiği günden beri BTK demiryolu hattı üzerinden Çin-Türkiye- Avrupa arasında 8 blok konteyner tren seferi başarıyla yapıldı. 2020 yılının ilk 8 ayında Marmaray'dan yurt içi ve uluslararası olmak üzere giden gelen toplam yük treni sayısı 205, bu trenlerle taşınan yük miktarı ise 162 bin ton olarak gerçekleşti. Avrupa, İran ve BTK demiryolu hattında alınan tedbirler ve bu tedbirlerin başarıyla uygulanması sonucunda uluslararası ticaretin lokomotifi ve kurtarıcısı olarak hizmet verilirken, demiryolu taşımacılığı hem ulusal hem de uluslararası boyutta gittikçe önem kazanmaktadır. Bu kapsamda sınırdaki vagon geçişlerinin insan temassız olarak yapılması amacıyla her türlü tedbir alınırken, ülkemiz sınırından geçen vagonları dezenfekte etmek için Kapıköy İstasyonuna vagon dezenfekte sistemi kuruldu. Bunun sonucunda İran ile 2019 yılında toplam 352 bin ton olan yük taşımalarımız, 2020'nin ilk 7 ayında toplam 402 bin tona ulaştı. Yük taşımalarının yıllık 1 milyon tona çıkarılması amacıyla İran demiryolları ile çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Uluslararası demiryolu yük taşımalarında 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı"

Pandemi döneminde ki çalışmalara değinen Yazıcı, "Bu dönemde karayolu araçlarının İran transit geçişinin durdurulması ve bunun sonucunda da yüklerin BTK hattına kayma olasılığına karşılık, BTK hattı üzerinde ek günlük 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlandı. Alınan hijyen tedbirleri, insan temassız taşımacılık ve yürütülen ticari faaliyetlerle uluslararası demiryolu yük taşımalarında 2020 yılının ilk 7 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış sağlanarak 2 milyon 133 bin tona ulaşıldı. Bugüne kadar hayata geçirilen ve önümüzdeki yıllarda birer birer hayata geçirilecek çok önemli demiryolu projeleri sayesinde, Türkiye - Çin arasında demiryolu ile yük taşıma süresinin bir aydan 10 güne, Çin-Avrupa arasının ise 15 güne indirilmesi planlanmaktadır. Bunların yanı sıra Çin, Rusya üzerinden Avrupa'ya yaptığı demiryolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlamaktadır. Kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımaların ilk etapta yılda 1000, daha sonra ise bin 500 seferinin Türkiye üzerinden ulaştırılması öngörülmektedir" dedi.

"Trenlerimizin sınır giriş çıkış bürokratik işlemleri 10 dakikada tamamlanmaktadır"

Son olarak hedeflere değinen Yazıcı, "TCDD Taşımacılık olarak, tüm bu projelerin hayat geçirilmesi ile bu kapsamda demiryolu sektör payının 2023 yılında yolcuda yüzde 3,8'e, yükte yüzde 10'a, 2035'te ise yolcuda yüzde 15'e, yükte yüzde 20'ye ulaştırılması hedeflenmektedir. Uluslararası taşımalarda gümrük ile sağlanan elektronik entegrasyon sonucu trenlerimizin sınır giriş çıkış bürokratik işlemleri 10 dakikada tamamlanmaktadır. Uygulanan esnek tarife uygulamaları ile mevcut kaynaklar kullanılarak 3 milyon tondan fazla yük taşıması karayolundan demiryoluna çekildi. Blok tren uygulaması ile 2019 yılında hem yolcu hem de yük taşımalarında tüm zamanların taşıma rekoru kırılarak 164 milyon 500 bin yolcu, 29 milyon 300 bin ton yük taşındı, 2003 yılına göre yük taşıma miktarında yüzde 84 artış sağlandı" diyerek sözlerini tamamladı.

(UGR-ACÖ-E)

Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti
Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti
Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti
Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti

Tiflis, Kars, Bakü, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi demiryolu taşımacılığına yöneltti - Son Dakika Ekonomi


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