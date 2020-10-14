Pandemi denetimleri sürüyor - Son Dakika

Pandemi denetimleri sürüyor

14.10.2020 11:30
Pandemi denetimleri sürüyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs denetimleri devam ediyor.

Koronovirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor. Hafta sonu yapılan çalışmalarda kafe, restoran, çay ocakları ve kahvehaneler denetime tabi tutuldu. 448 iş yeri denetlenirken, 4 iş yerine kurallara uymadığı gerekçesiyle cezai müeyyide uygulandı. 26 toplu taşıma ve ticari araç ile 22 şehirler arası otobüs denetlendi. Bandırma'da bu zaman içinde sosyal mesafe kurallarına uymayan 43 kişi ile maske kullanmayan 60 vatandaşa para cezası kesildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pandemi denetimleri sürüyor - Son Dakika

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