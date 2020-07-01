Pandemi deplasman takımlarını uçurdu

KORONA sonrasında yeniden başlayan ve tamamlanan ilk büyük lig olan Bundesliga'nın bitmesinin ardından pandeminin saha içine rakamsal etkileri de daha net ortaya çıktı. Karşılaşmalarda konuk takımlar sezon genelinde 474 gol atarken bu, Bundesliga tarihine rekor olarak geçti. Bununla birlikte lig yeniden başladıktan sonra oynanan maçlarda deplasman ekipleri 37 kez kazanırken, ev sahiplerinin galibiyet sayısı 26'da kaldı. Karantinada fiziksel olarak güçlenen oyunculardan 11'i, geçen sezonun hız rekoru olan saatte 35.5 km'yi aştı. Bayern Münih'in genç yeteneği Alphonso Davies 36.51 km ile sezonunun en yüksek hızına ulaştı.

AKILLI TOPLAR GELiYOR

FUTBOL tarihinde birçok ikonik goller vardır. Özellikle 1984 Avrupa Şampiyonası sonrasında Türkiye'de de popüler hale gelen 'ölü yaprak vuruşu' ismi verilen şut tekniği ile atılan goller, futbolcuların popülerliğine büyük katkıda bulunmuştur. Ancak Premier Lig'de gele

cek sezondan itibaren bu şut tekniği, özel bir yetenek olmaktan çıkıyor. Zira Nike, yeni geliştirdiği teknoloji sayesinde her futbolcuya bu vuruş imkanını tanıyacak olan yeni topunu tanıttı. 'Uçuş' ismi verilen yeni futbol topunun oyunun akışını da değiştirmesi bekleniyor.

FUTBOL YORUMCULARI IRKSAL AYRIM YAPIYOR

IRKÇILIĞA karşı dünyanın sesini daha da yükseltmesine bağlı olarak, konuyla ilgili futbol özelinde ilginç bir araştırma yapıldı. Danimarkalı RunRepeat şirketinin Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu... Serie A, La Liga, Fransa Ligue 1 ve Premier Lig'deki 80 maç ve 243 futbolcu incelenerek yapılan araştırmada, yorumcuların futbolcuların yeteneklerini karşılaştırırken, ten renklerini dikkate aldığını belirledi. Araştırmaya göre; yorumcuların iş ahlakı ve çalışkanlığa dair yaptıkları olumlu yorumların yüzde 60'ından fazlası, açık tenli sporculara yönelikti. Buna karşın zihinsel beceriden ziyade güce dayalı özelliklerde ise siyahi oyuncular beyazlardan 6,59 kat daha fazla övgü aldı. Siyahi futbolcular hız konusunda da yine açık tenlilere oranla 3,38 katı övgü topladı. PFA'nın eşitlik yöneticisi Jason Lee, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili, "Bu sporcular yönetici ya da antrenör olduğunda insanların aklında kalan şeyler hızları ve güçleri olacak. Ancak onların entellektüel ya da becerikli oldukları konusunda önyargılar bulunacak. Çünkü bunlardan hiç söz edilmedi" değerlendirmesini yaptı.

KÜMEDE KALMAK iÇiN 6 GÜNLÜĞÜNE KONTRAT YAPTILAR

ALMANYA Bundesliga'da 4 şampiyonluğu bulunan ve son olarak 2003-04 sezonunda zirveye çıkan Werder Bremen, bugünlerde kümede kalma mücadelesi veriyor. Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in de forma giydiği Bremen, Heidenheim'le oynayacağı iki Play-Out maçı öncesinde aralarında Ömer'in de olduğu 7 oyuncusuyla 6 günlük yeni sözleşme imzaladı. Ömer'in yanı sıra Michael Lang, Sebastian Langkamp, Claudio Pizarro, Fin Bartels, Leonardo Bittencourt ve Kevin Vogt ile 6 günlük kontrat yapıldı.

iNGiLTERE'DE SOYGUN ŞOKU!

iNGiLTERE Championship ekiplerinden Derby County forması giyen Andre Wisdom'un, bıçaklı kişilerce saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Bir şahsın Wisdom arabadan indikten sonra bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ve arkasından diğer soyguncularla birlikte 27 yaşındaki oyuncuya ait kişisel eşyalarını çalarak kayıplara karıştığı ifade edildi. İngiltere'de daha önce de Arsenal'dan Türk asıllı Alman yıldız futbolcu Mesut Özil ile takım arkadaş Sead Kolasinac da Londra'da bıçaklı kişilerin saldırısına uğramıştı. İkili olayı yara almadan atlatmıştı.