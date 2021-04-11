Pandemi Dijital Ödeme Kuruluşlarını Nasıl Etkiledi?

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, pandeminin dijital ödeme kuruluşlarını nasıl etkilediğinden bahsetti. Dijitalleşmenin tüm dünyada hız kazandığını, insanların pandemi başlangıcıyla birlikte evlere dönmeleri ve evlerden çalışmaya başlamalarıyla birlikte işlerini online mecraya taşımak zorunda kaldıklarını söyledi.

Şirketlerin dijitalleşmeye hız vermesiyle, dijitalleşmenin bir parçası olan ödeme sistemlerinin de hızla evrildiğini vurguladı. Pandemi dönemiyle birlikte restaurantlar ve marketlerin uzaktan sipariş alıp evlere götürmesi bu sektörün fiziki postan sanal pos tarafına kaymasına neden olduğunu söyledi.

Linkle ödemeyi savunduklarını söyleyen Tombul; internetten sipariş verip tamamen temassız bütün işlemin dijital tarafta aktığı, faturanın dijital mecrada geldiği bir yapıya götürdüğünü bunun da tüketici ve işletmelerin güvenli bir şekilde Covid probleminden kurtularak alışverişi tamamlama imkanı sunduğunu belirtti. Pandemi dönemi ile birlikte daha önce internetten alışveriş yapmamış 7 milyon kişinin ilk kez kartını internette kullandığını, bunun bir domino etkisi yaptığını ve dijitalleşme sürecini tüketiciler tarafında da hareketlendirdiğini söyledi. 2020'nin pandemi döneminde her 4 alışverişten bir tanesinin online yapılmaya başlandığını, bu verinin dijital ödemenin çok büyük bir sıçrama yaptığını gösterdiğini ifade etti.