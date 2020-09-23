Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı - Son Dakika

Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı

Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı Dijitalleşme sürecine korona etkisi, hızlanış arttı Sadece ayak sesleri duyulan dijitalleşmenin yolculuğu bu süreçte hızlandı Korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde yazılım şirketleri, dijital yaşamın hızlandığı bu süreçte markaların...

Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı

Dijitalleşme sürecine korona etkisi, hızlanış arttı

Sadece ayak sesleri duyulan dijitalleşmenin yolculuğu bu süreçte hızlandı

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde yazılım şirketleri, dijital yaşamın hızlandığı bu süreçte markaların taleplerini karşılayabilmek için yeni uygulamalar geliştiriyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid19) pandemisinin hızla yayılmasının ardından yazılım şirketleri, yaptıkları android, İOS ve bilgisayar uygulamalarıyla dijital yaşamı hızlandırdı. Pandemi döneminde insanlar, dijital ortamda daha çok vakit geçiriyor. Kurum ve kuruluşlar, bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanmaya çalışırken, adeta bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Bu dönemde, yerel ve ulusal medya da insanlara daha verimli hizmet sağlayabilmek için mobil ve bilgisayar yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor.

İHA muhabirine konuşan Dijital Medya Uzmanı Yunus Özbek, Anadolu'da dijital yaşamın öneminin daha da arttığını belirterek, yerel ve ulusal medyanın dijitale ayak uydurmak zorunda kaldığını söyledi.

"Dijitalsiz yapılamayacağını gördük"

Hayattaki birçok şeyin dijitalleştiğini ifade deden Özbek, "Pandemi hayatımızda birçok şeyi değiştirdi, dijitalleştirdi. Eğitim bile artık dijital ortamda yapılıyor" diyerek şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitim yerini dijitale bıraktı. Her şeyde olduğu gibi habercilik noktasında da yerel ve ulusal medya dijitale ayak uydurmak zorunda kaldı. Şu saatten sonra ticaretin de dijital ortama döndüğünü düşünür olursak, dijitalsiz yerelde, ulusalda, eğitim ticaret gibi artık yapılamayacağını görmüş olduk. Bu da bize dijitalleşmenin dijital anlamda işler yapabilmenin bu alandaki profesyonelliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle sosyal medyanın Anadolu'da da varlığı daha doğrusu Anadolu'daki insanlarında bir nokta da artık gerçek bir paydaş seviyesinde de ulaşması birçok şeyi değiştirdi. Dolayısıyla hem sosyal medyanın yönetimi, hem dijitalleşme, dijital itibar yönetimi, hem Anadolu'da hem de büyükşehirlerde önemini giderek artırıyor. Bu anlamda ciddi personele ihtiyaç duyuluyor."

"Pandemi dijitalleşmeyi öne çekti"

Covid-19 sürecinin teknolojik adımları öne çektiğini vurgulayan Özbek, "Pandemi dijitalleşmeyi öne çekti. Artık cep telefonlarından doğrudan ulaşmak mümkün oluyor. Biz artık şunu görüyoruz; daha önce dijital yöntemi yapmayan daha çok geleneksel reklam mecralarıyla bu işi yürütmeye çalışan Anadolu'daki birçok firmanın artık dijital anlamda, 'Biz neler yapabiliriz? Hangi alanlara girebiliriz?' gibi taleplerle bize gelmeye başladılar. Biz de bu noktada hem sosyal medya yönetimi hem de dijital anlamda içerik yönetimi ve reklam yönetimi konusunda kendilerini bilgilendirmeye başladık. Kendilerine bir yol haritası çizmeye başladık" dedi.

KOSGEB desteğiyle 4 sene önce işletmesini açtıklarını belirten Yahşi Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yahşi ise dijitalleşmeyi tam anlamıyla gerçekleştiremeyen firmaların sürdürülebilirliğinin risk altında olduğunu aktardı.

"Dijitalleşmenin önemini vurgulamak istedik"

Yapmış oldukları proje ile yerelde dijitalleşmenin önemini vurgulamak istediklerini anlatan Yahşi, "Ulusal çapta gazetecilik nasıl yapılıyorsa yerele de bunu indirgedik ve bir mobil uygulama geliştirdik. Aynı zamanda bir haber scripti yazdık. Çalışan teknik personelimiz tam 1 yıl boyunca bu iş üzerinde ağırlık verdi. Çalışmalarımızı da gece-gündüz buna yoğunlaştırdık. Bundan sonraki süreçte de pazarlama aşamasına geçeceğiz. Şu anda ürünlerimiz kullanılabilir" diye konuştu.

"Rahat, şeffaf ve minimal yazılımlar yaptık"

Yahşi, "Bundan sonraki süreçte biz bunu Türkiye çapında yaymayı planlıyoruz. Özellikle yerel medyada gece-gündüz çalışan muhabir arkadaşların ve gazetecilerin tamamıyla kolay kullanımı sağlayacak bir ürün ortaya çıktı. Biz burada kendimiz de bu işi yaptığımız için yazılımlarımızda detaylara girdik. Rahat, şeffaf ve minimal yazılımlar yaptık. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız da çok güzel çalıştılar. Güzel bir ürün ortaya koyduk. İnşallah Türkiye'de bir farkındalık örneği olacağını düşünüyorum. Yerel de arkadaşlarımız dijitale ayak uydursun diye bir projeydi bu. Önümüzdeki yıl bir üst versiyonunu çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah başarılı oluruz" ifadesini kullandı.

Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı

Koronavirüs, Türkiye, Medya, yerel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Korona testi pozitif çıkan sunucudan bomba iddia: Karantinada olmama rağmen HES kodu aldım TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz Son Dakika! Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde cansız bedenle karşılaştı AYM, nafakanın kaldırılması talebi reddedilen kişinin başvurusunu "kabul edilemez" buldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu
Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi Anayasa Mahkemesi Başkanı, İçişleri Bakanı'nın meydan okumasına Mevlana'dan alıntı yaparak cevap verdi         
14:11
Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı Maske denetiminde kimliklerini vermek istemeyen 2 şüpheli polislerle arbede yaşadı         
13:41
Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek         
13:23
İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun         
12:47
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı Aleyna Çakır'ın ölümündeki baş şüpheli Ümitcan Uygun neden tutuklanmadı? Çakır ailesinin avukatı her şeyi açıkladı         
11:12
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok Türkiye'de 5 gün önce yapılan korona aşısından ilk bulgular geldi: Ciddi yan etki yok         
10:54
Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu         
10:51
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor Karısı rüyasında gördü diye fil satın alan çiftçi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 14:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi dijital yaşamı hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei