Pandemi dinlemeden kumar oynayan şahıslar hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evin avlusunda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kumar oynama amaçlı bir araya gelen şahıslar hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, arama kararı çıkaran adli makamlardan hareketle arama yapan emniyet güçleri, yaptıkları arama sonucunda adreste 6 şahsın iskambil kağıdı ve poker fişi olarak adlandırılan kağıtlar ve fişler ile kumar oynama amaçlı bir araya geldiğini tespit ederek, halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir araya gelme suçundan dolayı, U.C, Ş.A, M.A, H.A, İ.B ve B.A isimli şahıslara '5326 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan bin 225 TL, '1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek' suçundan toplamda 3 bin 150 TL idari para cezası uyguladı.

Uygulanan idari cezaların yanı sıra, adli makamların talimatıyla ev sahibi U.C isimli şüpheli hakkında 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR