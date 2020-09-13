Pandemi doktoru, koronavirüsle mücadeleyi anlattı - Son Dakika

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koronavirüs servisinde çalışan acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, pandemi sürecinde birçok duygusal sınavdan geçtiklerini belirterek, bir meslektaşının babasının kolları arasında yaşamını yitirdiğini ve olaydan çok etkilendiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının başından bu yana koronavirüs servisinde görev yapan 1 çocuk annesi acil tıp asistanı Dr. Tutku Tanrıkulu Tek, salgın sürecinde yaşadıklarını anlattı. Birçok duygusal sınavdan geçtiklerini belirten Tek, bir meslektaşının babasının kolları arasında yaşamını yitirdiğini ve olaydan çok etkilendiğini belirtti. Pandemi sürecinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Tek, "Gerçekten, en azından benim için kısa süreli meslek hayatımda tecrübe etmediğim önü kapalı ve zorlu bir süreç. Sonunu bilmediğin bir şeyle mücadele etmek hem biraz korkutucudur hem de biraz yorucudur. Biz sürekli bu girdabın içindeyiz. Her birimiz ailelerimizden uzakta, farklı şehirlerde bu mesleği, sağlık çalışanından tutun, hemşiresine kadar hepimiz bir mücadele içinde sürdürüyoruz. Geçenlerde yaşadığım bir anıyı sosyal medyada paylaştım ve insanların yorumları gerçekten beni duygulandırdı. Bu benim kısa bir anımdı, fakat kimbilir başka bir yerde paylaşmayan insanlar neler yaşıyorlar. Gerçekten her gün bizim için bir mücadele. Her sabah 'acaba yeni kaç hastaya çare olabileceğiz?' ama bir yandan da endişemiz 'ne kadar katlanacak?' girdabı içinde işe gelip, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. En azından birilerinin yüreğine dokunabilmiş olmaktan dolayı mutluyum" dedi.