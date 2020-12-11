Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye meclisi pandemi sebebi ile kapalı olan ve kış ayı kapalı kalacak kiracılardan nisan ayına kadar kira almama kararı aldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, makamında oda başkanları ile bir araya geldi. Belediye meclisinin almış olduğu kararı değerlendiren Başkan Yılmaz, pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Pandemi sebebi ile kapalı olan ve kış ayı kapalı kalacak kiracılarından nisan ayına kadar kira almama kararı aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, zor günler geçiren esnaflara da kira indirimi yapılacağını söyledi. İlçede faaliyetlerine devam eden diğer esnaf ve sanatkarlarda çeşitli kolaylıklar sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz "Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza kendi imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son belediye meclis toplantımızda kiracımız olan esnaflarımıza kira ödemelerinde bir takım kolaylıklar sağladık. Diğer esnaflarımıza da yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye araştırıyoruz. Oda başkanlarımızla bir araya gelerek Pandemi dolayısıyla uygulanan tedbirlerden dolayı oluşan sıkıntıların giderilmesi ve şehrimizin diğer sorunları, çözüm önerileri ile ilgili istişare yapmak istedik. Onlarında kıymetli görüşlerini aldık" dedi.

Toplantıya Reşadiye Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Demirel, Reşadiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Uğur Uçar, Reşadiye Ziraat Odası Başkanı Enver Aygün, Reşadiye Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Nizamettin Doğan katıldı. - TOKAT