Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği - Son Dakika

Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği

11.12.2020 17:11
Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye meclisi pandemi sebebi ile kapalı olan ve kış ayı kapalı kalacak kiracılardan nisan ayına kadar kira almama kararı aldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye meclisi pandemi sebebi ile kapalı olan ve kış ayı kapalı kalacak kiracılardan nisan ayına kadar kira almama kararı aldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, makamında oda başkanları ile bir araya geldi. Belediye meclisinin almış olduğu kararı değerlendiren Başkan Yılmaz, pandemi dolayısıyla zor günler geçiren esnafın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Pandemi sebebi ile kapalı olan ve kış ayı kapalı kalacak kiracılarından nisan ayına kadar kira almama kararı aldıklarını belirten Başkan Yılmaz, zor günler geçiren esnaflara da kira indirimi yapılacağını söyledi. İlçede faaliyetlerine devam eden diğer esnaf ve sanatkarlarda çeşitli kolaylıklar sağlamaya çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz "Pandemi döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza kendi imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son belediye meclis toplantımızda kiracımız olan esnaflarımıza kira ödemelerinde bir takım kolaylıklar sağladık. Diğer esnaflarımıza da yapabileceğimiz bir şeyler var mı diye araştırıyoruz. Oda başkanlarımızla bir araya gelerek Pandemi dolayısıyla uygulanan tedbirlerden dolayı oluşan sıkıntıların giderilmesi ve şehrimizin diğer sorunları, çözüm önerileri ile ilgili istişare yapmak istedik. Onlarında kıymetli görüşlerini aldık" dedi.

Toplantıya Reşadiye Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Yusuf Demirel, Reşadiye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Uğur Uçar, Reşadiye Ziraat Odası Başkanı Enver Aygün, Reşadiye Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Nizamettin Doğan katıldı. - TOKAT

Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği
Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği

Reşadiye, Esnaf, Tokat, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlaması öncesi öncesi İstanbul'da trafik kilitlendi         
17:12
Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı Avukat kılığına giren şahıs, adliyede bir aileyi dolandırmak isterken yakalandı         
16:59
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi         
16:51
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu         
16:26
Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı         
15:56
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu         
15:29
Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı         
13:54
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin Pazarlık masasında yer alacak engelli kadın işçiden asgari ücretlilere mesaj: Bana güvenin         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:52:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi dolayısı ile zor günler geçiren esnafa kira desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei