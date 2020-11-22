Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı - Son Dakika

Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı

22.11.2020 12:40

Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı Vatandaşlar internet üzerinden düğüne katılıp takı takabilecek İstanbul'da bulunan bir firma tarafından geliştirilen özellik sayesinde vatandaşlar artık düğünlere evlerinden katılabilecek.

Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı

Vatandaşlar internet üzerinden düğüne katılıp takı takabilecek

İSTANBUL - İstanbul'da bulunan bir firma tarafından geliştirilen özellik sayesinde vatandaşlar artık düğünlere evlerinden katılabilecek. Evlerinden katılım sağlayacak konuklar canlı yayından hem düğünü izleyip, hem takılarını takabilecekler. Uygulamanın pandemi dolayısı işe sık tercih edilmesi bekleniyor.

Yeni evlenen çiftlerin akraba ve dostları ile birlikte eğlendikleri düğünler, dünyanın her yerinde, farklı gelenekler ile gerçekleştiriliyor. Türk toplumunda da önemli bir yere sahip olan düğünlere, yurtdışında veya şehir dışında olduğu için gidemeyen konuklar artık internet üzerinden katılabilecek. İstanbul'da bir firmanın çalışmaları sonucunda vatandaşlar, internet üzerinden canlı olarak ücretsiz bir şekilde anlaşma sağlanan düğünleri izleyebilecek. Vatandaşlar yine canlı yayın üzerinden takılarını da takabilecek. Vatandaşlar evlerinden 1 saat boyunca ücretsiz bir şekilde düğünü izleyebilecek. Daha uzun süre canlı yayın yapmak isteyen düğün sahipleri ise ücretli ek paketler alabilecek.

Firmanın CEO'su Ercan Uyan, "Geleneksel düğünlere yardımcı olacak, çok önemli fonksiyonlara sahip bir düğün sisteminden bahsediyoruz. Geleneksel düğünlerimizi yine yapmaya devam edeceğiz. Ama geleneksel düğünlerdeki birçok sorunu çözen ve düğün sahibi ile düğüne katılanlara çok büyük kolaylıklar sağlayan ücretsiz bir sistem bu. Düğün yapan kişiler, şu tarihte düğünümüz var müsaitseniz salona bekliyoruz, değilseniz internet ile katılabilirsiniz diyebilecekler. Bu uygulamanın asıl amacı şehir dışında olan veya korona virüs sürecinde olduğu gibi bir takım hijyen problemlerinden dolayı düğüne gidemeyen bu konuklara katılım imkanı sağlıyor. Bu korona sürecinde belli başlı yasaklar var zaten ama insanlar yine de katılım konusunda tedirgin olabiliyor. O yüzden kalabalık içene katılmak istemeyen kişiler içinde e-düğün çok güzel bir çözüm. 1 saatte yayın hakkı veriyoruz. Bu süreçte eğer reklam istemezlerse 100 lira karşılığında bunu kaldırabiliyoruz" dedi.

"Düğün sayısı ne kadar fazla olursa olsun biz onları dinamik olarak yönetebiliriz"

Veri Merkezi Genel Müdürü Ertan Çınar, "Bizim veri merkezimizde bir sorun olmaz. Çünkü farklı işletmenlerden aldığımız yüksek kapasiteli hatlarımız var. Dolayısıyla düğün sayısı ne kadar fazla olursa olsun biz onları dinamik olarak yönetebiliriz" şeklinde konuştu.

Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı
Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı

İstanbul, Düğün, Türk, CEO, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi dolayısıyla düğünler sanal dünyaya taşındı - Son Dakika


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