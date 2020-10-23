Pandemi dolayısıyla tüketimi artan Taşköprü sarımsağı, hırsızların hedefinde - Son Dakika

Pandemi dolayısıyla tüketimi artan Taşköprü sarımsağı, hırsızların hedefinde

Kastamonu'da 'altın gibi olan' Taşköprü sarımsağı için nöbet tutuyorlar

Sarımsak üreticileri, gece gündüz hırsızlık olaylarına karşı nöbet tutuyor

KASTAMONU - Türkiye'nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacının karşılandığı Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sarımsak üreticileri, geçtiğimiz ay hasadını yaptıkları Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının çalınmaması için gece gündüz nöbet tutuyor.

Türkiye'nin en önemli sarımsak üretim merkezi olan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üreticiler, son günlerde artan sarımsak hırsızlığının önüne geçebilmek için tezgahlarının başında gece gündüz nöbet tutuyor. Geçtiğimiz ay hasadını yaptıktan sonra özellikle yol kenarlarında Taşköprü sarımsağını satmak için tezgah açan üreticiler, bu yıl pandemi dolayısıyla tüketimi de artan sarımsaklarının çalınmaması için gece gündüz nöbet tutuyorlar. Geçtiğimiz günlerde özellikle köylerde ve yol kenarına kurdukları tezgahlarda sarımsak hırsızlıklarının artması üzerine Taşköprülü sarımsak üreticileri, sarımsak hırsızlıklarının önüne geçebilmek için tedbir almaya çalışıyor. Bu yıl kilosu 30 liradan satışı yapılan Taşköprü sarımsağı, hem verim olarak hem de fiyat olarak üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Taşköprü sarımsağı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde tüketimi de bir hayli arttı.

"Pandemiden dolayı sarımsak tüketimi iki kat arttı"

Sarımsak fiyatlarının şu anda çiftçileri mutlu ettiğini anlatan sarımsak tüccarı Hasan Güneş de, "Sarımsak fiyatları çiftçilerin isteğini şu an karşılıyor. Geçtiğimiz Şubat aylarında pandemiden dolayı sarımsak fiyatları bir hayli yükselmişti. Çünkü insanların tüketimi iki kat arttı, faydasını görüyorlardı, bağışıklık sistemini hızlandırıyor. Zaten bağışıklık sistemi güçlü olanı virüs kapmaz diyorlar. Bu yılda fiyatlar yeterli, fiyatların bu şekilde gitmesini bekliyoruz."

"Gündüzde beklemeye başladık geceleri beklediğimiz gibi"

Şu anda 1 kilogram sarımsağın en düşük 25-30 liradan satıldığını belirten Hasan Güneş, "Bu yüzden hırsızları cezbediyor. Çalmaya çalışıyorlar. Tarlalarda gece gündüz tüfeklerle bekliyoruz. Gündüzde beklemeye başladık artık geceleri beklediğimiz gibi. Gündüz de hırsızlık olayları oluyor tarlalarda. Artık o kadar gözleri dönenler var. İnşallah daha iyi olmasını bekliyoruz."

Bu yıl sarımsakta veriminde artış gösterdiğine işaret eden Güneş, şunları söyledi: "Çiftçilerimizde artık bilinçlendi. Bilinçli ekim yapıyor. Fiyatlarda çok aşırı olmadığı taktirde yani şu anki 25-30 lira civarında fiyatlar olduğu sürece çiftçilerin yüzünü güldürüyor. İleri ki aylarda belki fiyatlarda biraz daha artış olabilir. Bunun için beklemek lazım biraz. Şu anda öyle bir şey görünüyor ama fiyatların aşağıya da düşmesini beklemiyoruz. Bizim sarımsağımızın kalitesi tartışılmaz, Türkiye'nin dışında artık Dünya biliyor."

"Taşköprü sarımsağına talep fazla olduğu için herkes ürettiği sarımsağı Taşköprü adı altında satmaya çalışıyor"

Taşköprü sarımsağına talebin bir hayli yüksek olduğunu vurgulayan Güneş, şunları söyledi: "Bu yüzden bütün sarımsaklar artık Taşköprü sarımsağı adı altında satılmaya çalışılıyor. Bugün Gaziantepliler sarımsakları için marka diyorlar ama ben pazarcılık yaptığımız için, bütün pazarları da gezdiğim için biliyorum. Tüccar olduğum için dolaşıyorum. Sorduğumda bana Taşköprü sarımsağı diyor. Ben sarımsağımı biliyorum. Antep sarımsağına bile artık Taşköprü sarımsağı diyorlar. Herkes sarımsak üretiyor ama Taşköprü sarımsağı diye satmaya çalışıyor. Biz, zaten bunun önlemini alamadık. En büyük şikayetimiz bizim bu. Herkes sarımsağını Taşköprü sarımsağı diye satıyor, çünkü Taşköprü sarımsağına talep yüksek, biliyorlar, o yüzden Taşköprü sarımsağı ile diğerlerini ayırmamız lazım. Milletimiz artık yavaş yavaş alışıyor, biliyor, Taşköprü sarımsağını ne şekilde olduğunu, nasıl olduğunu, nasıl acı olduğunu kimisi sıkarak bakıyor, kimisi dişleyerek bakıyor. Herkes ürettiği sarımsağını kendi adıyla satsa o zaman zaten kimin sarımsağının kaliteli kimin kalitesiz belli olacak. Şu anda memleketimizde bir süre değişik isimlerle sarımsak üretimi yapılıyor ama bütün sarımsaklarda ne hikmetse Taşköprü sarımsağı diye satılıyor. Çünkü millet, alırken Taşköprü sarımsağı mi diye sorup alıyor. Yüzde 90 bu şekilde satılıyor. Yüzde 10'luk kesinde bilinçsiz bir şekilde sarımsak alıyor, onlar için sarımsak mı sarımsak"

"Kış mevsiminde fiyatlarında biraz daha yükselmesini bekliyoruz"

Pandemiden dolayı sarımsak fiyatlarında önümüzdeki günlerde bir yükselmenin beklendiğini belirten sarımsak üreticisi Hüsnü Akyol ise, "Çünkü sarımsak insanların bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bu yüzden tüketimi arttığı için fiyatlarda da bir artış bekleniyor." dedi.

Şu anda tezgahlarda sattıkları sarımsakların 20 liradan başladığını ve 50 liraya kadar iriliğine göre sarımsak satıldığını söyleyen Hüsnü Akyol, "İleriki günlerde kış mevsimi geldiğinde fiyatların biraz daha yükselmesini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"Hırsızlık olayların karşı sarımsaklarımızı bekliyoruz"

Sarımsağın tüketimi artıp fiyatlarda yükseldiğinden dolayı hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını belirten Akyol, "Bu yüzden sarımsak insanlara cazip geliyor. Çalınma olayları da oluyor. Bu yüzden bizlerde sarımsaklarımızın başında beklemek zorunda kalıyoruz. Tarlada bir başlıyoruz nöbet tutmaya, tezgahımızdan satana kadar başında nöbet tutuyoruz. Bizde emeklerimiz heba olmasın diye sarımsaklarımızı bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu yıl sarımsakta üretim de arttı, tüketimde arttı"

Yol kenarına kurdukları stantta Taşköprü sarımsağını 25 liradan sattığını söyleyen üreticilerden Ömer Yürekci de, şöyle konuştu: "40-45 liraya kadar sarımsağın iriliğine göre fiyatlarımız var. Sarımsağa talep güzel, tüketiciye sarımsağa ulaşmalarında kolaylık sağlıyoruz. Bizlerde biraz çiftçiye destek istiyoruz."

Pandemiden dolayı sarımsak tüketiminin arttığını ve sarımsağa yönelik talebin de güzel olduğunu belirten Ömer Yürekci, şunları kaydetti: "Bu yıl sarımsakta verimimiz arttı, tüketicilerin pandemiden dolayı sarımsak tüketimi arttı. Sarımsak, doğal bir antibiyotik. Herkes bu yüzden sarımsağa fazlasıyla tüketiyor. Satışlarımız şu anda güzel, verimimiz de bu yıl gayet iyi. Bu yıl üretimde bolluk ta var."

"En büyük çekingenliğimiz hırsızlık olayları"

En büyük çekingenliklerinin hırsızlık olaylarının olduğunu ifade eden Ömer Yürekci, "İki ay boyunca sarımsağın hasat zamanında tarlada yatıyoruz. Şimdi köylerde de hırsızlık olayları arttı. Bu hırsızlığın önüne geçilemiyor. Hiçbir zamanda geçilmedi geçilemiyor da. Ne yaparsak yapalım illa bir yerden bir zararımız oluyor. Geçtiğimiz yıl sarımsaklarımı doludan dolayı afatlar oldu. Bu yılda hırsızlık olayları çok olmaya başladı. Biz, tedbir almak istiyoruz ama devletimizin de yardımcı olmasını istiyoruz. Tarlada nöbet tutmaya bir başlıyoruz, yol kenarındaki tezgahımızda da gece gündüz nöbet tutuyoruz. Şimdi köylerde de olmaya başladı hırsızlık, gece köylerde de sıkıntılar yaşamaya başladık. Yabancı insanları gelip gidiyor, bölgede çok fazla yabancı insanlar gezmeye başladı. Bu hırsızlık olayları nedeniyle bizlerde gece gündüz tutuyoruz, şimdiye kadar tuttuk bundan sonrada tutacağız." dedi.