Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı - Son Dakika

Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı

03.05.2021 12:45

Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı Ahşap tekne ve yat firmaları siparişlere yetişemiyor Covid-19 salgınının sosyal mesafe ve izole yaşam biçimini öne çıkarmasıyla birlikte ahşap tekne ve yat siparişlerinde artış yaşanıyor.

Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı

Ahşap tekne ve yat firmaları siparişlere yetişemiyor

BARTIN - Covid-19 salgınının sosyal mesafe ve izole yaşam biçimini öne çıkarmasıyla birlikte ahşap tekne ve yat siparişlerinde artış yaşanıyor. Bartın'da tekne ve yat üretimi yapan firmalar artan talepleri karşılayabilmek için ek mesai yapıyor.

15 yıl önce dede mesleği olan ahşap tekne ve yat işçiliğine çırak olarak başlayan 29 yaşındaki Deniz Coşkun meslekte ustalaşmasının ardından Bartın'ın Gecen köyünde kendi tesisini açtı. Türkiye'nin birçok bölgesine tekne ve yat ürettiklerini yurt dışından da müşterilerinin olduğunu kaydeden Coşkun, Covid-19 salgını nedeniyle sektörde üst düzey bir hareketlilik yaşandığını söyledi.

İnsanların Covid-19 salgını nedeniyle doğal yaşamı tercih ettiklerini ve bu nedenle ahşap tekne ve yatlara ilginin arttığını kaydeden Coşkun, artan siparişlere yetişemez hale geldiklerini, aldıkları siparişleri yetiştirebilmek içinse tatil yapmadan gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Çıraklığından yetiştiği sektörde 4 yıldır kendi tesisini işleten Coşkun, "Çıraklığından başladım bu işin. Tekkeönü, Kapısıyu, Kurucaşile çoğu yerlerde çalıştım. 15 seneye yakın bu işte geçmişim var. 4 sene öncede kendi işletmemi açtım. Türkiye'nin çoğu yerine tekne gönderdik. İstanbul, Mersin, Trabzon, Zonguldak, Bartın merkezine ve yurt dışından müşterilerimiz var. Şu anda 5 metreden başlıyoruz biz 15 metreye kadar tekne ağırlıklı yat olarak gidiyor bizim. 8 metre, 9 metre, 10 metre, 12 metre özel gezi tekneleri yapıyoruz şu anda. Siparişe göre yani ne sipariş gelirse onu yapıyoruz" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle artan talebe yetişmekte zorlandıklarını ve sektörde yetişmiş personel sıkıntısı yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Coşkun, "Pandemi sürecinden beri siparişlere şu anda yetişemiyoruz. Millet artık tatile gitmeyi bıraktı doğal ortam arıyor. Tekneyle denize açılacak koya gidecek ailesiyle birlikte. Doğal bir yaşam alanı ortam arıyor yani. Tekne siparişlerine şu anda yetişemiyoruz. Neredeyse 3 aydan beri doğru düzgün hiç tatil yapmadık. Ramazanda bile iftarımızı yapıyoruz, iftardan sonra tekrar çalışmaya başlıyoruz. Bizim tek sıkıntımız eleman sıkıntısı. Usta yetişmiyor. Son nesil zaten biziz. Usta olmadığı için iş alamıyoruz, iş yetiştiremiyoruz. Her şey elemanda bitiyor yani ustalıkta bitiyor." İfadelerini kullandı.

Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı
Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı
Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı
Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı
Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı
Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı

Koronavirüs, Pandemi, Türkiye, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi dönemi ahşap tekne ve yat üretimini artırdı - Son Dakika Ekonomi


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