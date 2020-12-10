Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı - Son Dakika

Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı

10.12.2020 09:11
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı, System.String[]

ADANA'da Gönüllü Pati Dostları grubunun kurucusu hayvansever Selen Usta, koronavirüs salgınının başlamasıyla kedi-köpek başta olmak üzere hayvan sahiplenmelerinin iki katına çıktığını belirterek, bu durum kendilerini sevindirse de en büyük kaygılarının pandemi sonrası hayvan sahiplenenlerin...

ADANA'da Gönüllü Pati Dostları grubunun kurucusu hayvansever Selen Usta, koronavirüs salgınının başlamasıyla kedi-köpek başta olmak üzere hayvan sahiplenmelerinin iki katına çıktığını belirterek, bu durum kendilerini sevindirse de en büyük kaygılarının pandemi sonrası hayvan sahiplenenlerin onları tekrar sokağa bırakması olduğunu söyledi. Veteriner Hekim Mete Betin ise sahiplenme oranının yüzde yüz arttığını doğrulayarak en çok rağbetin bakımı kolay olduğu için kediye olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgınının dünyada etkisini göstermesiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD'de de hayvan sahiplenme oranlarında büyük artışlar yaşandı. Öyle ki bir dönem New York'taki barınaklarda sahiplendirilecek kedi- köpek bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Buna karşılık Türkiye'de ise salgının ilk döneminde 'evcil hayvandan koronavirüs bulaşır mı?' korkusuyla birlikte hayvan sahiplenmelerinde düşüş yaşanırken bu durum son aylarda tersine döndü. İnsanlar özellikle kısıtlama süreçlerinde evlerinde karantinada oldukları için evcil hayvanlarla vakit geçirmeye yöneldi. Yıllardır sahipsiz sokak hayvanlarını Adana'da sahiplendirmek için çalışmalar yürüten 'Gönüllü Pati Dostları' grubunun kurucusu hayvansever Selen Usta, son dönemde telefonlarının susmadığını her gün onlarca insanın kedi- köpek sahiplenmek için kendilerini aradığını söyledi.

'UMARIM ONLARDAN VAZGEÇMEZLER'Sokak hayvanlarının bir aileye katılmasının onlar için en büyük mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Usta, koronavirüs salgını sonrası yaşanan bu artışın hayvanseverleri çok mutlu ettiğini fakat beraberinde büyük bir kaygı taşıdıklarını da ifade etti. Pandemi sürecinde hayvan sahiplenip, salgının bitmesinin ardından sahiplendikleri bu hayvanları sokağa geri bırakacak insanların olup olmadığı şüphesini taşıdıklarını söyleyen Usta, "Böyle bir şey olursa o hayvanlar için tam bir darbe olur. Umarım hepsi bir aile olurlar, umarım onlardan vazgeçmezler. Çünkü onların ömürlük yuvaya ihtiyacı var. Salgın sonrası 'sıkıldım, vazgeçtim' sebebiyle can dostlarımızın yuvalarından olduğunu görmek istemiyoruz" dedi.'EN ÇOK RAĞBET KEDİYE OLUYOR'İnsanların bu süreçte evlerinde sıkıldıkları için evcil hayvan sahiplenmeye yöneldiğini dile getiren Veteriner Hekim Mete Betin ise kliniklere gün içinde birçok kişinin sahiplendikleri hayvanları tedavi ettirmek ya da aşılatmak için başvurduğunu söyledi. Sahiplenmenin yüzde yüz oranında arttığını ifade eden Betin, "Evime almam diyenler bile sahiplenmeye başladı. İnsanlar kedi- köpek üzerinden sıkıntılarını gidermek istiyor. Tabi bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Kedilere olan rağbet köpeklere göre baya önde. Sebebi ise onların bakımının daha kolay olması" diye konuştu.Veteriner kliniğine sahiplendiği kediyi aşılatmak için gelen Dilan Karakaya ise kedi sahiplenmesinde pandemi sürecinin etkisinin olmadığını fakat birçok tanıdığının bu süreçte evcil hayvan sahiplendiğini söyledi.

Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı
Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı

Koronavirüs, Veteriner, Adana, Kedi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı - Son Dakika


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