Pandemi dönemi hayvan sahiplenme yüzde yüz arttı, 'sokağa bırakmayın' uyarısı yapıldı - Son Dakika

ADANA'da Gönüllü Pati Dostları grubunun kurucusu hayvansever Selen Usta, koronavirüs salgınının başlamasıyla kedi-köpek başta olmak üzere hayvan sahiplenmelerinin iki katına çıktığını belirterek, bu durum kendilerini sevindirse de en büyük kaygılarının pandemi sonrası hayvan sahiplenenlerin onları tekrar sokağa bırakması olduğunu söyledi. Veteriner Hekim Mete Betin ise sahiplenme oranının yüzde yüz arttığını doğrulayarak en çok rağbetin bakımı kolay olduğu için kediye olduğunu ifade etti.

Koronavirüs salgınının dünyada etkisini göstermesiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD'de de hayvan sahiplenme oranlarında büyük artışlar yaşandı. Öyle ki bir dönem New York'taki barınaklarda sahiplendirilecek kedi- köpek bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Buna karşılık Türkiye'de ise salgının ilk döneminde 'evcil hayvandan koronavirüs bulaşır mı?' korkusuyla birlikte hayvan sahiplenmelerinde düşüş yaşanırken bu durum son aylarda tersine döndü. İnsanlar özellikle kısıtlama süreçlerinde evlerinde karantinada oldukları için evcil hayvanlarla vakit geçirmeye yöneldi. Yıllardır sahipsiz sokak hayvanlarını Adana'da sahiplendirmek için çalışmalar yürüten 'Gönüllü Pati Dostları' grubunun kurucusu hayvansever Selen Usta, son dönemde telefonlarının susmadığını her gün onlarca insanın kedi- köpek sahiplenmek için kendilerini aradığını söyledi.