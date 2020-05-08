Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor - Son Dakika

Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor

6 saat önce

Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen ve ardından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi yönünde karar alınan örgün öğretim programları kapsamındaki dersler, Atatürk Üniversitesinde senkron (eşzamanlı) olarak devam ediyor.

Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor, System.String[]

Pandemi dönemi nedeniyle ara verilen ve ardından uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi yönünde karar alınan örgün öğretim programları kapsamındaki dersler, Atatürk Üniversitesinde senkron (eşzamanlı) olarak devam ediyor.


Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak tanımlanan korona virüsün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla yüz yüze eğitime ara verilmiş ardından da 23 Mart 2020'den itibaren dijital teknolojilerden faydalanılarak uzaktan eğitimle devam edileceği kararı alınmıştı.


Uzaktan eğitim ile Açıköğretim modeline yönelik geniş bir bilgi ve birikime sahip olduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin yarım asrı aşan tecrübesi, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim altyapısı, açık öğretim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle pandemi sürecinde "Hayatın Hizmetinde Hep İleriye" prensibiyle harekete geçtiğini belirtti.


Korona virüs salgınının ardından Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tavsiye kararıyla uzaktan eğitim-öğretim sürecinin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Rektör Çomaklı, "Bilimsel istatistik ve dijital veriler izlendiğinde, öğrencilerimizin bu süreçte online derslere katılımlarının ve ders materyallerine ilgilerinin yoğun olduğunu gözlemledik. Öğretim elemanlarımızın başarı ile yürüttükleri online ders sisteminde şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Salgın sürecinden çok daha önce uzaktan eğitim sisteminin alt yapısını hazırlayan ve bu sisteme hazırlıklı olan Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Bilgisayar Uygulamaları Araştırma Merkezimiz öğrencilerimizin mağdur olmaması için azami gayret sarf ediyor" dedi.


Pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı şu bilgileri paylaştı:


"Zorunlu Dönüşümü Hızlı ve Planlı Adımlarla Yönettik


16 Mart 2020 gibi erken bir tarihte Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Komisyonu kuruldu. 17-18 Mart'ta LMS Hazırlıkları ve Teknik Hazırlıklar yapılarak öğretim üyelerine sistem ile ilgili eğitimler verildi, 19 Mart'ta Destek Kılavuzları ve Video hazırlığı yapılarak 20 Mart'ta Demo dersimiz yayınlandı. 21 Mart'ta ise Eğitime Devam Platformu hazırlanarak öğretim elemanı ve öğrencilerin erişimine sunuldu ve Atatürk Üniversitesi 23 Mart'ta Türkiye'de uzaktan öğretim sürecine tüm süreçlerini netleştirerek en erken geçiş yapan üniversitelerden birisi oldu.


Teknik, Pedagojik ve Destek Hizmetleriyle Güçlü Geçiş Sağladık


Uzaktan eğitimi sadece teknik bir süreç olarak görmeyen Atatürk Üniversitesi, pedagojik ve destek hizmetleriyle öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının yanında yer aldı. Uzaktan öğreticilik eğitimleri, destek ve bilgilendirme bağlamında gerekli hazırlıklar ve organizasyonlar yapıldı. Ayrıca Eğitme Devam portalı üzerinden 200'e yakın sistem kullanım videosu ve destek dokümanı paylaşıldı.


Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) tarafından verilen uzaktan öğreticilik eğitimleriyle öğretim elemanlarımızın sürece hem teknik hem de pedagojik uyumları kolaylaştırıldı. Tüm öğretim elemanları için 5 oturumda teknik ve pedagojik boyutlarda online olarak uzaktan öğreticilik seminerleri verildi.


Uzaktan öğretim sürecinde DBS için kullanılan sunucuların bellek kapasitesi 15 kat, işlemci kapasitesi ise 10 kat artırılırken, Adobe Connect Canlı Sınıf sunucuları için işlemci ve bellek kapasiteleri 6 kat artırıldı.


Öğrenci ve Öğretim Elemanlarına Destek İçin 492 Personel Görevlendirdik


Öğretim elemanlarına ve öğrencilere bilgilendirmelerde bulunması ve olası aksaklıkların çözümü için tüm fakülte ve meslek yüksekokullarından 500'e yakın teknik destek personeli görevlendirildi. Birimlerde görevlendirilen birim sorumluları öğretim elemanlarına yerinde rehberlik yaptı.


BAUM bünyesinde kurulan destek talep sistemi üzerinden 15 kişilik destek ekibi ile 4 bin 863 talep, 9 saatlik ortalama cevap süresiyle çözüme kavuşturuldu.


Sürekli Bilgilendirme ve Güncellenen Eğitime Devam Portalı


Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinin hazırlık aşamasından derslerin işlenmesi ve sınav uygulamalarına kadarki süreçte öğrenci ve öğretim elemanlarını belirsizlikte bırakmama adına çalışmalarını yoğunlaştıran ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal SMS, e-posta adresleri, OBS ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm paydaşları ile sürekli iletişim içerisinde olmaya özen gösteren Atatürk Üniversitesi, Eğitime Devam portalı üzerinden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversite kararları ile sınavlar, stajlar, engelli öğrenci destekleri gibi konularda sürekli olarak bilgilendirmelerde bulundu.


Canlı Ders Uygulamalarında Esneklik ve Geniş Kapasite


İlk günden itibaren belli derslerde başlattığımız canlı ders uygulamalarının kapsamını sürekli genişlettik. Öğretim elemanlarımız lisanslı canlı sınıf ortamlarından Adobe Connect ve MS Teams uygulamasının yanı sıra Zoom, Skype, Bigbluebutton gibi farklı araçlarla canlı sınıf uygulamalarını gerçekleştirdiler.


17 Nisan 2020 itibariyle BAUM ve ATAUZEM altyapısındaki teknik kapasite artırımı ve online randevu sayesinde Adobe Connect altyapısının kullanımı kapasitesi haftalık 5560 derse çıkarıldı.


Öğretim Üyelerimizden Materyal-Etkinlik ve Canlı Derslere Yoğun İlgi


Bu süreçte; tartışma, ödev ve sınav uygulamalarıyla çeşitliliği sağlayan ve canlı derslerle hem anlık iletişimler kurup hem de daha sonra izlenmesi için yapılan etkinlikler Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden paylaşıldı.


Yapılan çalışmaların sayısal verilerini ise şu rakamlar oluşturdu: DBS üzerinde açılan 13.200 derse günlük 40 binden fazla öğrencinin eriştiği ve milyona ulaşan sayfa ziyaretleri olduğu görülmektedir. Öğretim elemanlarımız tarafından sistem üzerinde 30 binin üzerinde kaynak paylaşımı yapılmıştır. Bunlar arasında 30 bin ders notu/okumalar, 8 bin 450 ödev, 6 bin 100 online quiz ve 6 bin video materyal bulunmaktadır. Özellikle son haftalardaki yoğun ilgiyle beraber canlı dersler toplam 20 bin ders saatini geçmiş durumda."


"Atatürk Üniversitesi Mensuplarına Teşekkür Ediyorum"


Üniversite olarak, öğrenci ve öğretim elemanlarının derslerini olabildiğince etkileşimli bir şekilde işlemelerini önem verdiklerini ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Bu büyüklükteki bir dönüşümde öncelikle derslerini uzaktan takip eden, ödev ve tartışma etkinliklerine katılarak dersleri verimli kılan öğrencilerimize ve online etkinlik ve canlı derslerle öğretim yapma konusunda olağanüstü gayret gösteren öğretim elemanlarımız ile teknik personelimize teşekkür ediyorum" ifadesiyle değerlendirmesini tamamladı. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 02:49 Kaynak: İHA


Son Dakika

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Gönüllü olarak sokağa çıkan davulcu, vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldırdı Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı
Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi Kulübüyle sorunlar yaşayan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Galatasaray'ın gündemine geldi         
20:59
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ticari taksi genelgesi: 3 kişiden fazla yolcu alınmayacak         
20:58
Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir Kan sulandırıcı ilaçlar, koronavirüs hastalarının hayatta kalma şansını yükseltebilir         
20:42
Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı Şamil Tayyar, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı olarak atandı         
20:22
Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir Sağlık Bakanı Koca, video paylaşarak uyardı: Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir         
20:11
Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı Koronavirüs yasağını deldiği için hapsi istenen Real Madridli Jovic'in ayağı kırıldı         
19:47
Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var Türkiye'de 268 bin 843 yetim, 81 bin 239 öksüz çocuk var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mayıs günü koronavirüsten 48 vatandaşımız hayatını kaybederken 1848 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü Baba, boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü         
19:33
Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi Rus Kızıl Ordu Korosu, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine destek için evlerinde Mehter Marşı seslendirdi         
19:19
Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
19:18
PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor PKK tarafından kızı kaçırılan anne, Alman Meclisi önündeki eylemini sürdürüyor         
19:14
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 869 kişi öldü         
19:11
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı         
18:08
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı         
18:04
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş'a 100 milyon lira borçalanma yetkisi         
18:02
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı         
16:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 21:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi dönemi uzaktan eğitimdeki başarılı uygulamalar artarak devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]